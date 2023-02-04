Spor Toto 1. Lig 23. hafta açılış maçında Altay evinde Adanaspor’u konuk etti. Maçı Adanaspor 90+4’ de Hadi Sacko (P)’nun attığı golle 1-0 üstün tamamlandı. Ligde son 6 maçını kaybeden Altay 19 puanla 13. sırada yer aldı. Adanaspor ise 2 maç sonra galibiyete ulaşarak 25 puanla 12. sırada yer aldı. Altay - Adanaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.