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Erzurumspor galibiyete hasret

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında Erzurumspor FK evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Tuzlaspor zorlu deplasmandan 2-1 galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Goller dakika 10’ Mayingila Nzuzi Mata, 15’ Segun James Adeniyi ve 45’ Eren Tozlu’dan geldi. Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 22’ye yükselterek 13. sırada yer aldı. BB Erzurumspor ise 18 puanla 15. sırada yer aldı. Erzurumspor FK - Tuzlaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:36 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erzurumspor FK 1-2 Tuzlaspor

Erzurumspor FK 1-2 Tuzlaspor

#Erzurumspor FK
#Tuzlaspor
#maç özeti
#puan durumu
#Spor Toto 1. Lig
#TFF
1 saat önce
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Erzurumspor galibiyete hasret
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