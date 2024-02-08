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Bu hafta Bor Şeker halka arz oluyor! Hisse fiyatı ne kadar olacak?

Şubat ayı halka arz takvimi içerisinde yer alan Bor Şeker AŞ'nin halka arzında 7 Şubat 2024 tarihi itibarıyla talep toplama başladı. Aracı kurumu Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenen Bor Şeker A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Şeker üretimi yapan şirket, sonuçların açıklanması ardından BORSK Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte ayrıntılar...

08:23 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Halka arz
Halka arz

Bor Şeker A.Ş., halka arz talep toplama sürecine 7 Şubat 2024 tarihi itibarıyla başladı. Yatırımcılar halka arz hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

Bor Şeker talep toplama tarihleri

Halk arz kararı alınan Bor Şeker A.Ş. için bugün itibariyle talep toplama süreci başladı. Talepler 9 Şubat'a kadar sürecek.

Bor Şeker hisse kodu

Gedik Yatırım Menkul Değerler'in liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından halka arz edilen Bor Şeker'in hisse kodu 'BORSK' olarak belirlendi.

Bor Şeker halka arz fiyatı

Halka arz fiyatı pay başına 26,54 lira olarak belirlenen şirketin 40 milyon lot sermaye artırımı, 30 milyon lot ortak satış olmak üzere payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 29,17'si halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 59'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara ayrılırken halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 850 milyon lira olması bekleniyor.



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#şubat ayı halka arz
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