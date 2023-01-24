Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İzmir İş Dünyası Buluşması’’nda borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı. Borç yapılandırmada 4 ay vade olduğunu söyleyen Nebati peşin ödemede indirim uygulanacağını bilgisini verdi. Nebati, ''Devlete borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yuzde 90'ından vazgeçilecek'' dedi.

''Yapılandırma paketinde matrah artırımı 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde gecerli olacak. Artırılan matrahların vergisi peşin ödenirse vergi aslı da yüzde 10 inecek.