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Nurettin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İzmir İş Dünyası Buluşması’’nda borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı. Borç yapılandırmada 4 ay vade olduğunu söyleyen Nebati peşin ödemede indirim uygulanacağını bilgisini verdi. Nebati, ''Devlete borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yuzde 90'ından vazgeçilecek'' dedi.
Bakan Nurettin Nebati, yapılandırmada vadenin 4 yıla çıktığını açıkladı.
Yapılandırmada peşin ödeyene yüzde 10 indirim uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de iş dünyasıyla buluşma programında borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı.
''Yapılandırma paketinde matrah artırımı 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde gecerli olacak. Artırılan matrahların vergisi peşin ödenirse vergi aslı da yüzde 10 inecek.
Bu yapılandırma paketinde taksit ödeme süresi 4 yıla çıkarılacak. Ödemeler 4 yıla yayılan 48 taksitte yapılacak.
Daha kısa sürede ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yuzde 90'ından vazgeçilecek.
İdari para cezaları yapılandırılırken asıl alacak tutarından yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2000 lirayı aşmayan borçlar silinecek.''