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Borsa haftaya yükselişle başladı: İşte Borsa İstanbul’un hareket yönü

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,32 yükselerek 10.251,22 puandan başladı. Peki Borsa İstanbul hareket yönü ne olur?

10:38 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da son durum ne?
Borsa İstanbul'da son durum ne?

Borsa İstanbul yeni haftaya yatırımcısının yüzünü güldürerek başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,65 puan ve yüzde 0,32 artarak 10.251,22 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,68 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kaç puandan tamamladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,49 azalışla günü 10.218,58 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Cuma günü, Türkiye ekonomisine yönelik belirsizliklerin azalması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) iyileşme devam ederken, Türkiye'nin CDS'i, Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 baz puana geriledi.

Öte yandan, bugün açıklanacak olan mart ayı ödemeler dengesi istatistikleri de yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca perakende satışlar yurt dışında ise Almanya’da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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