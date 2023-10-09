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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8.300,69 puanla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, İsrail-Filistin çatışmasının da etkisiyle güne yüzde 1,94 azalarak 8.300,69 puanla başladı.

10:16 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Borsa düşüşle açıldı

Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,94 azalışla 8.300,69 puanla başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,2 puan düşüşle yüzde 1,94 değer kaybıyla 8.300,69 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 2,05 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren yüzde 4,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Cuma satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybıyla günü 8.464,93 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar haftaya negatif seyirle başladı

Küresel piyasalar, İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve dış ticaret endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.100 seviyesinin destek, 8.400 ve 8.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Akaryakıtta fiyatlar değişiyor, benzine indirim üstüne indirim! 9 Ekim 2023 mazot benzin güncel fiyatı
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor, benzine indirim üstüne indirim! 9 Ekim 2023 mazot benzin güncel fiyatı

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı gelmişti. Benzine son iki günde yaklaşık 3 lira indirim gelirken, araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi. Motorin fiyatlarına da 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ekim 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.

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