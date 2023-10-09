Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı gelmişti. Benzine son iki günde yaklaşık 3 lira indirim gelirken, araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi. Motorin fiyatlarına da 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ekim 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.