Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Borsa İstanbul ne zaman, bayramdan sonra mı açılacak? Borsa İstanbul çalışma saatleri

Borsa İstanbul ne zaman, bayramdan sonra mı açılacak? Borsa İstanbul çalışma saatleri

16:227/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Borsa İstanbul ne zaman açılacak?
Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olarak belirlenmesinin ardından, Borsa İstanbul’un işlem takvimi merak edilmeye başlandı. Yatırımcılar, BIST’in ne zaman kapanacağı ve işlemlerin hangi günler duracağı sorularına yanıt arıyor. Resmî tatil çerçevesinde Borsa’da işlem saatlerinde de geçici değişiklikler olacak.

BORSA KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

2025 tatil takvimine göre, Borsa İstanbul 6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleri tatil olacak.

Borsa İstanbul'da işlemler 10 Haziran 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.

BORSA İSTANBUL TAKAS TARİHLERİ

Borsa İstanbul'un resmi hesabından yapılan açıklamada; "5 Haziran 2025 Perşembe takas yapılmayacaktır. 3 Haziran 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. " denildi

#Borsa İstanbul
#Borsa İstanbul Resmi Tatil
#borsa istanbul çalışma saatleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞTAN SONA GÜNCELLENDİ: 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?