Borsa İstanbul ne zaman, bayramdan sonra mı açılacak? Borsa İstanbul çalışma saatleri

Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olarak belirlenmesinin ardından, Borsa İstanbul’un işlem takvimi merak edilmeye başlandı. Yatırımcılar, BIST’in ne zaman kapanacağı ve işlemlerin hangi günler duracağı sorularına yanıt arıyor. Resmî tatil çerçevesinde Borsa’da işlem saatlerinde de geçici değişiklikler olacak.
BORSA KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ
2025 tatil takvimine göre, Borsa İstanbul 6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleri tatil olacak.
Borsa İstanbul'da işlemler 10 Haziran 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.
BORSA İSTANBUL TAKAS TARİHLERİ
Borsa İstanbul'un resmi hesabından yapılan açıklamada; "5 Haziran 2025 Perşembe takas yapılmayacaktır. 3 Haziran 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. " denildi