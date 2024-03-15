BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.901,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti.

BORSADA EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖR ENDEKSİ HANGİSİ?

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 8.883,52 puandan tamamladı.

FED'İN FAİZ KARARI BORSAYI ETKİLER Mİ?

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.