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Borsa güne nasıl başladı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 8.901,86 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu. Peki FED faiz kararı borsayı etkiler mi? İşte detaylar.

11:55 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 11:55 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Borsa İstanbul güne nasıl başladı?
Borsa İstanbul güne nasıl başladı?

BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.901,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti.

BORSADA EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖR ENDEKSİ HANGİSİ?

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 8.883,52 puandan tamamladı.

FED'İN FAİZ KARARI BORSAYI ETKİLER Mİ?

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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