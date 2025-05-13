Borsa İstanbul, nisan ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Yabancı yatırımcılar Nisan 2025'te Borsa İstanbul'da yıldız ve ana pazarda net 196,4 milyon dolarlık alım yaptı. İşte yabancıların nisan ayında en çok alım ve satış yaptığı o hisseler.
Yabancıların toplam işlem hacmi, 46 milyar 525 milyon 308 bin 443 dolar olarak belirlendi. Bu 2024 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük işlem hacmi olarak belirlendi. Yabancılar aynı ayda 156 milyon 693 bin 792 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 275 milyon 781 bin 736 dolar satım yaptı.
Borsa İstanbul’da en çok alım yapılan hisseler hangileri?
Yabancı yatırımcının en çok alış yaptığı 10 hisse:
1- ASELSAN (ASELS)
Net Alım: 156,7 milyon dolar
2- Türk Hava Yolları (THYAO)
Net Alış: 111,1 milyon dolar
3- BİM (BİMAS)
Net Alış: 86,5 milyon dolar
4- Akbank (AKBNK)
Net Alış: 66,1 milyon dolar
5- Türk Telekom (TTKOM)
Net Alış: 48 milyon dolar
6- Turkcell (TCELL)
Net Alış: 24,5 milyon dolar
7- Migros (MGROS)
Net Alış: 24,1 milyon dolar
8- İş Bankası (C) (ISCTR)
Net Alış: 22,1 milyon dolar
9- Coca-Cola İçecek (CCOLA)
Net Alış: 19,1 milyon dolar
10- Torunlar GYO (TRGYO)
Net Alış: 15,7 milyon dolar.
Yabancı yatırımcının en çok satış yaptığı hisseler
Yabancı yatırımcının en çok satış yaptığı 10 hisse:
1- Koç Holding (KCHOL)
Net Satış: 86,4 milyon dolar
2- Pegasus (PGSUS)
Net Satış: 60,8 milyon dolar
3- Garanti Bankası (GARAN)
Net Satış: 50,6 milyon dolar
4- TAV Havalimanları Holding (TAVHL)
Net Satış: 22,3 milyon dolar
5- Ford Otosan (FROTO)
Net Satış: 18,4 milyon dolar
6- Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi (KRDMD)
Net Satış: 16,3 milyon dolar
7- Halkbank (HALKB)
Net Satış: 10,2 milyon dolar
8- Vişne Madencilik (VSNMD)
Net Satış: 9,9 milyon dolar
9- Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri (KOZAA)
Net Satış: 9,8 milyon dolar
10- Emlak Konut (EKGYO)
Net Satış: 9,1 milyon dolar