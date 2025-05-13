Yabancıların toplam işlem hacmi, 46 milyar 525 milyon 308 bin 443 dolar olarak belirlendi. Bu 2024 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük işlem hacmi olarak belirlendi. Yabancılar aynı ayda 156 milyon 693 bin 792 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 275 milyon 781 bin 736 dolar satım yaptı.