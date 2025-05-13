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Borsadan haftaya güçlü başlangıç

Borsadan haftaya güçlü başlangıç

04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında yüzde 2,95 değer kazanarak 9.667,5 puana kadar çıktı. ABD ve Çin arasındaki görüşmelerinin olumlu geçmesi ile yurt içinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 9.709 puana kadar yükseldi. Toplam işlem hacmi 67,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,2 değer kazandı. En çok kazandıran yüzde 5,35 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 2,07 ile madencilik oldu. Borsadaki olumlu havada dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Perşembe Türkiye'ye gelebilirim" açıklamasıyla günü 3,80 puanlık artışla 9.747 puandan kapattı.


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