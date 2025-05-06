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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

18:536/05/2025, Salı
AA
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Borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren sektör endeksleri belli oldu.
Borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren sektör endeksleri belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yükselişle kapattı. Önceki kapanışa göre 22,49 puan artan BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,76 ile kimya petrol plastik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör endeksleri

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,76 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.

Fed'in politika faizi kararı ne olacak?

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıkacağını dile getiren analistler, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin olarak ipucu arayacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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