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Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Borsa İstanbul'da yeni haftada hızlı alımlar yeni rekor seviyelerin kaydedilmesini sağlıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,01 artışla 5.989,50 puana yükseldi. İşte Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler.

15:19 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

TCMB PPK kararı gibi önemli gelişmelerin geride kaldığı gündem sonrası geçen hafta da yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak günü 5,759 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,01 artışla 5.989,50 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,26 puan değer kazandı.

Salı günü 5.759,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 108,12 puan ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.867,23 en yüksek ise 5.992,42 puanla rekor seviyeyi gördü. Hizmetler endeksi yüzde 4,88 değer kazandı

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,02, sanayi endeksi yüzde 3,49, hizmetler endeksi yüzde 4,88 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden tümü yükseldi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 144,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0720 liradan, avro 28,3930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.913 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.


Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor
Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor

Memur zammında son durum, Temmuz ayı asgari ücret ara zammının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamlanırken net 11 bin 402 ve brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret zammının ardından milyonlarca vatandaşın gözü "En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin TL olacağını açıklamıştı. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? Temmuz memur maaşı ara zammı ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.


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