"Borsa ne zaman, bayramdan sonra mı açılacak? Borsa İstanbul işlem hangi gün açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.
Borsa İstanbul'un çalışma saatleri Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu. Buna göre Borsa İStanbul bayram boyunca kapalı olacak.
Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.
1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı
9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı
16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı