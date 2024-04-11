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Borsa ne zaman, bayramdan sonra mı açılacak? Borsa İstanbul işlem hangi gün açılacak?

"Borsa ne zaman, bayramdan sonra mı açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Ramazan bayramında borsanın açık olup olmadığını merak ediyor.Bu nedenle Borsa bayramda kapalı mı? sorusu merak ediliyor. Peki, Borsa ne zaman, bayramdan sonra mı açılacak? Borsa İstanbul işlem hangi gün açılacak?

10:23 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Borsa İstanbul ne zaman açılacak?
Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

"Borsa ne zaman, bayramdan sonra mı açılacak? Borsa İstanbul işlem hangi gün açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

BORSA BAYRAMDA KAPALI MI?

Borsa İstanbul'un çalışma saatleri Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu. Buna göre Borsa İStanbul bayram boyunca kapalı olacak.


RAMAZAN BAYRAMINDA BORSALAR AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.


2024 BORSA İSTANBUL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı


9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar


10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı


23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı


1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı


19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı


15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı


16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı


15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı


30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı


28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar


29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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