Her borsa endeksi belirli bir başlangıç yılına ait bir baz puan ile başlar. BIST 100 için baz yıl 1986, başlangıç puanı ise 0,01’dir. Endeksin güncel değeri, başlangıç tarihinden bu yana hisse senetlerinin toplam piyasa değeri değişiklikleri ve fiyat hareketlerine göre ayarlanarak hesaplanır.