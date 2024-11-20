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Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

10:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Borsa neden düştü?
Borsa neden düştü?

Borsa İstanbul 100 endeksi 9.272 puan seviyesinde. BIST 100 endeksi, dünü yüzde 1,73 düşüşle 9.232,90 puandan tamamlamıştı. Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor. İşte analistlere göre, borsada düşüşün nedenleri.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırıldı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 19 Kasım 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte detaylar...

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,77 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,63 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden şiddetlenebileceği ve gerilimin farklı ülkeleri de içine alacak şekilde yayılabileceği endişesi satış baskısını destekliyor.

Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 Nedir?

BIST 100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören en büyük ve likiditesi en yüksek 100 şirketin performansını izleyen, piyasa değeri ağırlıklı bir hisse senedi endeksidir. Bu tür endekslerde piyasa değeri daha yüksek olan şirketler endeksin değeri üzerinde daha fazla etkiye sahiptir.

  • BIST 100, Borsa İstanbul’da hesaplanan çok sayıda endeks arasında özel bir yere sahiptir ve Türk hisse senedi piyasası için ana gösterge olarak kabul edilir.
  • BIST 100 endeksi, Türkiye ekonomisinin tüm önemli sektörlerini temsil eder.
  • BIST 100'ü oluşturan şirketlerin hisse senetleri yüksek işlem hacimlerine sahiptir. Bu durum, endeksin daha güvenilir ve takip edilebilir olmasını sağlar.
  • Temsil gücü ve işlem hacmi göz önüne alındığında ekonominin genel durumu hakkında bilgi veren bir barometre işlevi görür. Ekonomik ve siyasal gelişmeler endeks üzerinde önemli etkiler oluşturabilir.
  • Yatırım fonu ve portföy yöneticileri tarafından referans endeks olarak kullanılır.
  • BIST 100 endeksi, yerli ve yabancı yatırımcılar için takip edilmesi gereken bir performans ölçütü olmasının yanı sıra önemli bir yatırım aracıdır. Endekse bağlı fonlar veya vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla BIST 100'e yatırım yapılabilir.
  • Endeksi oluşturan şirketler her çeyrekte gözden geçirilir ve endekse dahil edilecek veya çıkarılacak şirketler belirlenir. Bu sayede, endeks güncelliğini korur.
  • BIST 100, Borsa İstanbul’un önemli endekslerinden BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar.
  • Endeksin işlem sembolü XU100’dür.

BIST 100 Endeksi Nasıl Hesaplanır?

BIST 100 endeksi, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin hisse senetlerinin piyasa değerlerine göre hesaplanır. Hesaplama işlemi farklı değişkenlere sahip özel bir formül ile gerçekleştirilir. Aslında bu işlemi borsanın bir fotoğrafını çekmek olarak düşünebilirsiniz. Bu fotoğraf sürekli olarak güncellenir ve yatırımcıların önemli bilgileri incelemesine olanak sağlar. BIST 100 endeksi hesaplanırken şunlar göz önüne alınır:

  • BIST 100 endeksi, endekse dahil olan her şirketin toplam piyasa değerinin ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.
  • Piyasa değerini bulmak için bir şirketin hisse senedi fiyatı, dolaşımdaki toplam hisse sayısıyla çarpılır.
  • Hesaplama yapılırken likidite ve piyasa hareketliliğini daha doğru yansıtması için sadece halkın elinde bulunan ve piyasada alınıp satılabilen hisse senetleri dikkate alınır.
  • Her borsa endeksi belirli bir başlangıç yılına ait bir baz puan ile başlar. BIST 100 için baz yıl 1986, başlangıç puanı ise 0,01’dir. Endeksin güncel değeri, başlangıç tarihinden bu yana hisse senetlerinin toplam piyasa değeri değişiklikleri ve fiyat hareketlerine göre ayarlanarak hesaplanır.
  • Endeks hesaplamasında temettü ödemeleri, sermaye artırımları veya hisse bölünmeleri gibi olaylar da dikkate alınır. Bu tür olaylar, endeks değerinin aniden değişmesine neden olabileceği için hesaplamalarda özel düzeltmeler yapılır.

BIST 100 Endeksi Ne Zaman Güncellenir?

BIST 100 endeksi, hisse senetlerinin fiyatları ve serbest dolaşımdaki miktarlarına göre saniyede bir güncellenir. Ayrıca, endeksin piyasayı doğru bir şekilde yansıtması için; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere her üç ayda bir endekse dahil edilen şirketler ve ağırlıkları yeniden değerlendirilir. Böylece endekse dahil edilecek veya çıkarılacak şirketler belirlenir.

BIST 100 Hisseleri Hangileridir?

BIST 100 endeksi Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur ve bankacılık, enerji, telekomünikasyon, perakende, sanayi gibi farklı sektörleri kapsar. Endeksin sağlıklı bir gösterge oluşturması önemlidir, bu nedenle BIST 100’de yer alan hisse senetleri her üç ayda bir gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir. Güncel BIST 100 endeksi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilan edilir.

BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 Endekslerine Nasıl Yatırım Yapılır?

BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endeksleri, Borsa İstanbul'daki en büyük şirketlerin performansını ölçen endekslerdir. Bu endekslere doğrudan yatırım yapılamaz. Ancak, bu endeksleri takip eden Borsa Yatırım Fonları veya endeks fonları aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Bu fonlar, endekslerin performansını izler ve yatırımcılar için çeşitlendirilmiş bir portföy sunar.

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