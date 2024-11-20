BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırıldı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 19 Kasım 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,77 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,63 ile ulaştırma oldu.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden şiddetlenebileceği ve gerilimin farklı ülkeleri de içine alacak şekilde yayılabileceği endişesi satış baskısını destekliyor.
Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
BIST 100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören en büyük ve likiditesi en yüksek 100 şirketin performansını izleyen, piyasa değeri ağırlıklı bir hisse senedi endeksidir. Bu tür endekslerde piyasa değeri daha yüksek olan şirketler endeksin değeri üzerinde daha fazla etkiye sahiptir.
BIST 100 endeksi, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin hisse senetlerinin piyasa değerlerine göre hesaplanır. Hesaplama işlemi farklı değişkenlere sahip özel bir formül ile gerçekleştirilir. Aslında bu işlemi borsanın bir fotoğrafını çekmek olarak düşünebilirsiniz. Bu fotoğraf sürekli olarak güncellenir ve yatırımcıların önemli bilgileri incelemesine olanak sağlar. BIST 100 endeksi hesaplanırken şunlar göz önüne alınır:
BIST 100 endeksi, hisse senetlerinin fiyatları ve serbest dolaşımdaki miktarlarına göre saniyede bir güncellenir. Ayrıca, endeksin piyasayı doğru bir şekilde yansıtması için; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere her üç ayda bir endekse dahil edilen şirketler ve ağırlıkları yeniden değerlendirilir. Böylece endekse dahil edilecek veya çıkarılacak şirketler belirlenir.
BIST 100 endeksi Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur ve bankacılık, enerji, telekomünikasyon, perakende, sanayi gibi farklı sektörleri kapsar. Endeksin sağlıklı bir gösterge oluşturması önemlidir, bu nedenle BIST 100’de yer alan hisse senetleri her üç ayda bir gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir. Güncel BIST 100 endeksi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilan edilir.
BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endeksleri, Borsa İstanbul'daki en büyük şirketlerin performansını ölçen endekslerdir. Bu endekslere doğrudan yatırım yapılamaz. Ancak, bu endeksleri takip eden Borsa Yatırım Fonları veya endeks fonları aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Bu fonlar, endekslerin performansını izler ve yatırımcılar için çeşitlendirilmiş bir portföy sunar.