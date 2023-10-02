Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya 8.383,16 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken en çok artış yüzde 2,39 ile spor oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 8.334,94 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksinde direnç kaç?

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu hafta tedbirleri sona erecek hisseler

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada 5 hissenin haftaya yeni tedbirlerle başlayacağı açıklandı. Bunun yanında bu hafta 18 hissenin tedbiri kalkacak.

3 Ekim Salı günü seans sonu itibarıyla DOBUR payına uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile Brüt takas ve ALFAS, EGEPO, KFEIN paylarına uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı kalkmış olacak. 4 Ekim Çarşamba günü seans sonu itibarıyla ENERY için uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve MIPAZ için uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri kalkacak. 5 Ekim Perşembe günü itibarıyla BRSAN için açığa satış ve kredili işlem yasağı, YONGA payı için açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi, KTLEV için açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri kalkacak. 6 Ekim Cuma günü ise HURGZ, SEKUR, ARZUM, ISKPL, KZGYO için uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, OFSYM, TATEN, IZENR için uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri, SNPAM için uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbiri kaldırılacak.

BİST 100 endeksi hisseleri neler?

Borsada büyük önem arz eden BİST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 hissenin göstergesi olarak kabul edilir. Yatırımcıların yakından takip ettiği BIST 100 endeksinin işlem kodu ise XU100’dür. BİST 100 endeksi önceki adı IMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) olan Borsa İstanbul tarafından belirlenmektedir. Borsada yaşanan iniş ve çıkışların yorumu BIST 100 endeksi dikkate alınarak yapılır. Bu nedenle BİST 100 endeksinin önemi büyüktür. Küçük ve büyük yatırımcılar bu nedenlerden dolayı BİST 100 hisseleri listesini canlı olarak yakından takip eder.

BİST 100 endeksi borsa sektörü için genel bilgi kaynağıdır. Sektörün genel durumu hakkında bilgi verir. BİST 100 endeksi her zaman aynı kalmaz. 4 endeks dönemi vardır. Bu dönemler Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık şeklindedir. BİST 100 endeksi bu zamanlarda değişebilir. Yapılması planlanan değişiklikler 10 gün önceden bildirilir. BİST 100 fiyat endeksleri ise seans süresince her 1 saniyede bir hesaplanarak eş zamanlı olarak yayımlanır.

BİST 100 hisseler nasıl seçilir?

BİST 100 hisseleri seçilirken bazı kriterler göz önünde bulundurulur. Hisseler A ve B grubunda yer alan varlıklar arasından seçilir. C ve D grubunda yer alan hisseler BİST 100’e dahil edilmez. A grubunda yer alan hisseler Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay değeri 30 milyon TL ve üzerinde olan, B grubunda yer alan hisseler ise Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay değeri 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında olan şirketlerdir.

Borsa nedir, neye nedir, ne işe yarar? Borsada işlem nasıl yapılır?

Borsa, hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi çeşitli finansal varlıkların alınıp satıldığı bir piyasadır. Borsalarda yatırımcılar, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin ederek kar elde etmeye çalışabilirler.

Türkiye'de borsa, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, şirketlerin özsermayesini temsil eder. Tahviller ise, şirketlerin veya devletlerin borçlanma senetlerini ifade eder. Vadeli işlemler ve opsiyonlar ise, gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyattan bir finansal varlık almayı veya satmayı taahhüt eden sözleşmelerdir.

Borsalarda yatırım yapmak, riskli bir yatırımdır. Çünkü yatırımcıların, finansal varlıkların fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmesi mümkündür. Ancak doğru analiz ve strateji ile borsadan kar elde etmek mümkündür.

Borsa İstanbul'da işlem gören endeksler

BIST 100: Türkiye'nin en likit 100 hissesinden oluşan endekstir.

BIST 50: Türkiye'nin en likit 50 hissesinden oluşan endekstir.

BIST 30: Türkiye'nin en likit 30 hissesinden oluşan endekstir.

BIST BANKA: Türkiye'de işlem gören bankaların hisse senetlerinden oluşan endekstir.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer finansal araçlar:

Hazine Bonoları

Devlet Tahvilleri

Vadeli İşlemler

Opsiyonlar

Borsada yatırım yapmak isteyen yatırımcılar dikkate almaları gereken bazı hususlar: