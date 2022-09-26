BIST'te açığa satışta "yukarı adım kuralı" devam ediyor mu?

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 azalışla 3.664,50 puandan başladı. Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 3.664,50 seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul’dan açığa satış yukarı adım kuralına ilişkin açıklama yapıldı. Peki açığa satış yukarı adım kuralı bugün de geçerli mi? Borsada açığa satış işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar.

Açığa satış işlemi hangi fiyat üzerinden yapılır?

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı. Söz konusu paylara yönelik 14-23 Eylül'de getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Borsada açığa satış işlemi nasıl yapılır?

Açığa satış yapmak isteyen yatırımcı Kredi Sözleşmesi imzalamak zorundadır. Açığa satış yapma izni aracı kurum tarafından verilir. Açığa satış limiti aracı kurumun uygun gördüğü şekilde paylandırılır. Günlük Açığa satış yapan yatırımcı mesai sonunda pozisyonu kapatmak durumundadır.

Açığa satış işlemi ne zaman kapatılır?

Gün içinde yapılan açığa satışlar, en geç gün sonunda endeks kapanmadan önce kapatılmalıdır. Açıklar gün içinde herhangi bir saatte de kapatılabilir. Gün sonunu beklemek şart değildir.

BIST nedir?

BIST, açılımı Borsa İstanbul A.Ş. olan 30 Aralık 2012 yılında borsacılık faaliyetleri yapmak amacıyla kurulan borsa kurumudur. 2013 yılında faaliyete geçmiş olup yatırımcılara borsada işlem görmeye uygun nitelikteki tüm araçların alım satımı için güvenilir bir ortam sağlamaktadır.

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BIST’in amacı nedir?

Borsa İstanbul, sermaye piyasasındaki tüm borsaları tek bir kurum altında toplamayı amaçlar. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir.

BIST faaliyetleri nelerdir?

Kanunlar çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının, kambiyo, kıymetli taş ve madenlerin, sermaye piyasası kurulunca uygun görülen sözleşme ve belgelerin istikrarlı ve güvenilir bir ortamda efektif bir şekilde alım satımının yapılmasını sağlamak.

Tüm kıymetlerin alım satımı için bir araya gelmesini kolaylaştırmak.

Fiyatların ilanı ve tespiti için piyasalar, pazar yerleri meydana getirmek.

Borsaları ve borsa piyasasını yönetmek ve işletmek.

BIST endeksleri

Endeks, borsada işlem gören yatırım araçlarının bazı verilerinin toplanarak zaman içindeki değişimini oransal olarak ölçen göstergelere denir. Borsa İstanbul kapsamında birçok endeks hesaplanır. Bunlardan yatırımcının en çok ilgilendiği pay endeksidir. Diğer BIST endeksleri şunlardır:

Pay Endeksi: Pay endeksi, borsada işlem uygulanan payların fiyat ve getiri performansının ölçümünü sağlar. Pay endeksinde ortaya çıkan ve yatırımcıların en çok ilgilendiği BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleridir.

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Fiyat Endeksi: Fiyat endeksi, fiyattaki değişikliklerin gösterimidir.

Getir Endeksi: Getiri endeksi, temettü ödemelerini gösterir.

BIST 50 endeksi nedir?

Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek olan 50 şirketin hisse senetlerinin performans ölçümünü gösteren endekstir.

A ve B grubuna dâhil olan hisselerin seçimi yapılır.

C ve D grubuna ait hisselerin seçimi yapılamaz.

BIST 50 endeksi, BIST 100 endeksinin performansını etkiler.

BIST 30 endeksi, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri içerisinde yer alır.

Bu durum BIST 30 endeksinin performansı BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin de performanslarını etkiler.