Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks’i 114-98’lik skorla mağlup etti.
NBA’de Boston Celtics, sahasında karşılaştığı New York Knicks’i 114-98’lik skorla yenerek bu sezon 8. galibiyetini elde etti. Knicks’te ise Jalen Brunson’un 26 sayı, 4 asist, 3 ribaundu, Julius Randle’ın da 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asisti yeterli olmadı. Bu sonuçla Boston 8. galibiyetini elde ederken, Knicks 5. mağlubiyetini aldı. Boston Celtics - New York Knicks maç özeti haberimizde.
BOSTON CELTİCS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Gecenin toplu sonuçları şöyle:
Boston Celtics: 114 - New York Knicks: 98
Toronto Raptors: 111 - Washington Wizards: 107
Milwaukee Bucks: 118 - Chicago Bulls: 109
Sacramento Kings: 132 - Cleveland Cavaliers: 120