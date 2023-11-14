NBA’de Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 137-126'lık skorla geçerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Konferans lideri Sixers'ta Tyrese Maxey 50 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 7 ribaunt, 5 asist ve 3 blokla galibiyette başrolü oynadı. Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Tobias Harris 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, De'Anthony Melton 10 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Philadelphia 76ers - Indiana Pacers maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.