|
Özgün

Boston Celtics evinde New York Knicks'i 114-98 mağlup etti | ÖZET

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks’i 114-98’lik skorla mağlup etti. Celtics’te Jayson Tatum 35 sayı, 7 asist, 6 ribaund, Jaylen Brown 22 sayı, 6 asist, 5 ribaund, Kristaps Porzingais de 21 sayı, 6 ribaund, 3 asistle galibiyete katkı verdi. Boston Celtics - New York Knicks maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:55 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks’i 114-98’lik skorla mağlup etti.

Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks’i 114-98’lik skorla mağlup etti.

NBA’de Boston Celtics, sahasında karşılaştığı New York Knicks’i 114-98’lik skorla yenerek bu sezon 8. galibiyetini elde etti. Knicks’te ise Jalen Brunson’un 26 sayı, 4 asist, 3 ribaundu, Julius Randle’ın da 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asisti yeterli olmadı. Bu sonuçla Boston 8. galibiyetini elde ederken, Knicks 5. mağlubiyetini aldı. Boston Celtics - New York Knicks maç özeti haberimizde.

BOSTON CELTİCS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 114 - New York Knicks: 98

Toronto Raptors: 111 - Washington Wizards: 107

Milwaukee Bucks: 118 - Chicago Bulls: 109

Sacramento Kings: 132 - Cleveland Cavaliers: 120



#Boston Celtics
#NBA
#New York Knicks
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav takvimi netleşti! Öğrenciler internet üzerinden sorguluyor: Sınav giriş belgesi açıklandı mı?