Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, bugün TSİ 23.00’te Braga ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacak. Maç, beinSPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN BRAGA KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik Braga maçı kadrosu şu şekilde:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Caner Erkin.

Beşiktaş'ta grip olan teknik direktör Abdullah Avcı, Portekiz'e gitmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın ağır grip nedeniyle kafilede bulunamadığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir."