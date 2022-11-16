Brent petrolün varili 93,17 dolardan işlem görüyor

Brent petrol ne kadar?

Petrol piyasasında sıkı arz görünümüne ilişkin talep tarafındaki endişeler fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,21 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 93,48 ile 93,79 dolar aralığının direnç, 93,17 ile 92,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Brent petrol varil fiyatı son durum

Dün 95,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalarak 93,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 86,11 dolardan alıcı buldu. Güncel brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,21 dolardan işlem görüyor.

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Fiyatlardaki kısmi düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin yerini talep endişelerine bırakması etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 835 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 1 milyon 700 varil artış öngörüldü. Brent petrolde teknik olarak 93,48 ile 93,79 dolar aralığının direnç, 93,17 ile 92,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Resmi petrol stok verileri ne zaman açıklanacak?

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsüne rağmen benzin stoklarındaki artış tahmini, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Çin'de giderek artan COVID-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebi düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği haberi piyasalarda arz endişelerine neden oldu.