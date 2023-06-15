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Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı ticaret verilerine odaklandı. Uluslararası piyasalarda brent petrolün varili, 73,03 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, genellikle varil fiyatı üzerinden belirlenir, 1 varil 159 litredir. İşte brent petrol fiyatına ilişkin haberin diğer detayları.

09:44 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrol fiyatında son durum

Bugün saat 10.00'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya davet edilen isimler arasında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bulunuyor. Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,03 dolardan işlem görüyor. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Petro nedir?

Neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşan, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendine özgü kokuya sahip, yer altından çıkarılıp işlenen doğal yanıcı mineral yağı. Petrol günümüzde en değerli yer altı madenlerinden biri olduğu için 'siyah altın' olarak da anılır.

Brent petrol nedir?

Kuzey denizinden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü. ABD'deki NYMEX ile birlikte dünya çapında petrol fiyatlarının oluşmasında gösterge niteliğindedir.

Bir varil brent petrol kaç litredir?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.


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