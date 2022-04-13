Putin sözlerinin petrol yükseltisi

Bir süredir düşüş eğiliminde olan petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşına yönelik yeni açıklamaların etkisiyle yukarı doğru hareket kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "savaşın" devam edeceğine ilişkin açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında, "Ukrayna'daki askeri operasyonu başlatmak yerinde bir karardı. Buça'daki durum düzmeceden ibaret. Ukrayna İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalardan uzaklaştı. Müzakereler çıkmaza girdi" ifadelerini dile getirdi.

AÇIKLAMALARIN AKABİNDE DOLAR VE PETROLDEKİ YÜKSELİŞ

Açıklamaların ardından ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 105 dolara yükseldi.

Dün 105,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 104,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,69 dolardan alıcı buldu.

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Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 757 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 105,17 ile 106,45 dolar aralığının direnç, 103,89 ile 102,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

RUSYA'DAN AMBARGOLARA KARŞI 'PETROL HAMLESİ'

Petrol fiyatlarında jeopolitik gelişmelerin etkisi hissedilirken, Rusya da ambargolara karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, dost ülkelere Rusya'nın herhangi bir fiyat aralığından petrol satışına hazır olduğunu belirtti.

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Öte yandan dünyanın en büyük petrol ticareti şirketi Vitol, Rus petrolüne yönelik işlemleri durduracağını açıkladı.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

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Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

*Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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