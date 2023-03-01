İtalya Serie A 24. haftasında Juventus evinde Torino’yu konuk etti. Çekişmeli geçen maçta Juventus rakibini 4-2 mağlup etti. Goller dakika 2’ Yann Karamoh, 16’ Juan Cuadrado, 43’ Antonio Sanabria, 45’ Danilo, 71’ Bremer ve 80’ Adrien Rabiot’dan geldi. Juventus bu sonuçla puanını 35’e çıkararak 7. sırada yer aldı. Juventus - Torino maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.