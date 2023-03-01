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Manchester City deplasmanda Bristol City'i 3-0 mağlup etti

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Bristol City evinde Manchester City’i konuk etti. City deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti. Goller dakika 7’ ve 74’ Philip Foden (2), 81’ Kevin De Bruyne’den geldi. Yıldız oyuncu Erling Haaland bu maçta forma şansı bulamadı. Bristol City - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:51 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bristol City 0-3 Manchester City

Bristol City 0-3 Manchester City

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Bristol City ve Manchester City karşı karşıya geldi. Maç Manchester City’nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

BRİSTOL CİTY - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Bristol City - Manchester City maç özetini izlemek için


#Bristol City
#Manchester City
#İngiltere FA Cup
#5. tur
#maç özeti
2 saat önce
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Manchester City deplasmanda Bristol City'i 3-0 mağlup etti
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