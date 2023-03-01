Bristol City 0-3 Manchester City
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Bristol City ve Manchester City karşı karşıya geldi. Maç Manchester City’nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
BRİSTOL CİTY - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
BRİSTOL CİTY - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
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#İngiltere FA Cup
#5. tur
#maç özeti
2 saat önce
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