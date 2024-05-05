Kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. 2024 canlı hayvan kilosu kaç para? Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Peki, canlı hayvan kilosu ne kadar? Kurban fiyatları belli oldu mu? Ortaklık ve hisse kurban fiyatı ne kadar? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli, kurban kesilecek hayvanın özellikleri neler? İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ile kurbanlık hayvan özellikleri.