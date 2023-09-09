Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri?
‘Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Eylül ayında halka arz olan hisseler neler?’ sorularının yanıtları borsaya yeni girecek veya yatırım yapacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte halka arz olacak şirketler ve hisseler açıklanmaya devam ediyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler ise SPK tarafından duyuruldu. Peki, bu hafta halka arz olan hisseler hangileri? İşte detaylar.
BU HAFTA HALKA ARZ HANGİ ŞİRKETLER VAR?
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alarak talep toplayacak şirketler şöyle belirlendi:
> Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Halka Arz Tarihi henüz belli olmadı)
> Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. (13-14-15 Eylül)
> Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat (14-15 Eylül)
EYLÜL AYINDA HALKA ARZ OLAN HİSSELER NELER?
Eylül ayında halka arz olan hisseler şöyle:
> Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
> Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.
> Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
> Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
> Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.