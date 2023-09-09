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Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri?

Bu hafta halka arz olacak şirketler ve hisseler birçok borsa yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Son yıllarda popüler bir yatırım aracına dönüşen borsa istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Dün tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8 bin 313,92 puanla rekor tazeledi. Bu kapsamda Borsa İstanbul yeni şirketler ve yeni yatırımcılarla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, bu hafta halka arz olacak şirketler ve hisseler hangileri? Arz fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar.

14:48 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri?

Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri?

‘Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Eylül ayında halka arz olan hisseler neler?’ sorularının yanıtları borsaya yeni girecek veya yatırım yapacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte halka arz olacak şirketler ve hisseler açıklanmaya devam ediyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler ise SPK tarafından duyuruldu. Peki, bu hafta halka arz olan hisseler hangileri? İşte detaylar.

BU HAFTA HALKA ARZ HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alarak talep toplayacak şirketler şöyle belirlendi:

> Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Halka Arz Tarihi henüz belli olmadı)

> Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. (13-14-15 Eylül)

> Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat (14-15 Eylül)

EYLÜL AYINDA HALKA ARZ OLAN HİSSELER NELER?

Eylül ayında halka arz olan hisseler şöyle:

> Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

> Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

> Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

> Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

> Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

ADRA GYO KAÇ LOT VERİR, 1 LOT KAÇ TL?

REEDER TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR, 1 LOT KAÇ TL ?

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT KAÇ LOT VERİR, 1 LOT KAÇ TL?




#Borsa İstanbul
#Sermaye Piyasası Kurulu
#Reeder Teknoloji
#Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
39 dakika önce
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Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri?