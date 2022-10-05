Spor Toto Süper Lig 9. Hafta Fikstürü

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Süper Lig 9. hafta maçları Cuma günü saat 20.00’da Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Lig’de 17 puanla Başakşehir liderlik koltuğunda otururken, Adana Demirspor 17 puanla ikinci, Konyaspor 17 puanla üçüncü, Galatasaray ise 17 puanla 4. sırada yer alıyor. 5. sırada yer alan Trabzonspor’un ise puanı 16. Beşiktaş’ın ise 15 puanı var. Bu hafta Süper Lig’de hangi maçlar var? İşte Süper Lig haftanın maçları.

Süper Lig bu hafta maçları

Süper Lig 9. hafta maçları

beIN SPORTS’da canlı yayınlanacak olan Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

7 Ekim Cuma

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20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

8 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

Pazar günü kimin maçı var?

9 Ekim Pazar kimin maçı var?

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

10 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Galatasaray, 9. haftayı maç yapmadan geçecek.

Süper Lig'de güncel puan durumu

1. Lig haftanın maçları

Kayserispor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncu Onur Bulut, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçına iyi başladıklarını ve 90 dakika boyunca iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Oyuna bireysel hataların yön verdiğini belirten Bulut, "Bireysel hatalarımızdan rakibe pozisyon verdik, gol hediye ettik. O maçı kazanabilirdik ama penaltıdan gelen gol tüm planlarımızı bozdu." dedi.

Trabzonspor maçını geride bıraktıklarını vurgulayan Bulut, "Ümraniye maçına iyi hazırlanıyoruz. Yapmak istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek bizim için iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

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Thiam ise, "Zor bir maça çıkacağımızın farkındayız ama biz de iyi çalışıp elimizden gelenin en iyisini yapıp Ümraniye'ye karşı başarılı olmak istiyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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