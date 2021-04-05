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Bu sene kaç saat oruç tutacağız? (2021)

13 Nisan 2021 salı günü Müslümanlar 2021 yılının ilk Ramazan orucunu tutacak. Ramazan hilalinin görülmesiyle başlayan Ramazan, Şevval hilalinin görülmesiyle bayram yapılır. Ramazan ayında oruç imsak vaktiyle başlar, akşam ezanıyla iftar edilir. Bu zaman içerisinde oruç tutanlar hiç bir sıvı, katı vb. bir gıdayı vücuduna almaz. Peki, 2021 yılında kaç saat oruç tutulacak? İşte ayrıntılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? (2021)
Ramazan'da kaç saat oruç tutulacak? İşte yanıtı.

Ramazan orucu, 13 Nisan 2021 günü başlayacak. İmsak vaktine kadar sahurlar yapılacak. Akşam ezanıyla iftar yapılacak. İftar vaktini müteakip yatsı namazıyla teravih namazı kılınacak. Peki, bu yıl Türkiye'de Müslümanlar kaç saat oruç tutacak?

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

2021'DE KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?

2021 yılının ilk Ramazan orucunun imsak vakti, 04.50. İftar vakti ise, 19.48. Yaklaşık 15 saat oruç tutacağız. Bu saat illere ve ülkelere göre dakika bazlı farklılık gösterebilir.

2021 İMSAKİYESİ

Ramazan ayı imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı vakitlerini içeren 2021 yılı imsakiyesi şöyle:

2021 Ramazan imsakiyesi
2021 Ramazan imsakiyesi

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanıyor. 2021 miladi takvime göre 20 Temmuz salı günü başlıyor.

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

Peygamberimiz, sahuru mümkün olan son vakte denk getirmeyi teşvik ettiği gibi iftarın da vakit girer girmez yapılmasını teşvik etmiştir. Bu iki teşvikten çıkarılabilecek anlam, ibadetin mümkün olduğunca kolay hale getirilmesidir. İftar vakti girdiğinde yemeğe oturmadan namaz kılınmak isteniyorsa yine de biraz su veya bir hurma ile orucu açıp, ondan sonra namaz kılmak yerinde olur.

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