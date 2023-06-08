Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yapılan 4 maçla tamamlandı. Lig'de sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Kümede kalma mücadelesi veren 2 takımdan İstanbulspor, düşmesi daha önce kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi. Bitexen Giresunspor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Bu sezon en çok gol atılan takım hangisi oldu?

Spor Toto Süper Lig'i 7. sırada tamamlayan VavaCars Fatih Karagümrük, bu sezon maçlarında en fazla gol atılan takım oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere bu sezon 75 gol kaydederken, kalesinde de 63 gol gördü. Fatih Karagümrük'ün maçlarında toplam 138 gol atıldı.

Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda maç başına 3.83 gol ortalamasıyla oynayan Fatih Karagümrük'ü ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe takip etti. 6'sı Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor maçlarındaki hükmen galibiyetlerden toplam 87 gol kaydeden sarı-lacivertli takım, 42 kez de meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı. Fenerbahçe'nin maçlarında toplamda 129 gol atılırken, maç başına 3.58 gol ortalamasına ulaşıldı.

Bu sezon gol kralı kim oldu?

Süper Lig'de sezonu Fenerbahçeli Enner Valencia gol kralı olarak tamamladı. Bu sezon 31 lig maçına çıkan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez fileleri havalandırdı. Valencia, bu performansıyla ligde açık ara gol kralı unvanının sahibi oldu.

Enner Valencia, ortaya koyduğu skorer performansla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Aykut Kocaman'ın bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına ortak oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Valencia'yı VavaCars Fatih Karagümrük'ün Senegalli santrforu Mbaye Diagne 23, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 22 golle takip etti.

Süper Lig istatistikleri ve rekorları listesi

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bugüne kadar yaşanan ilginç olaylar, ilkler, enler ve başarılar:

İlk gol

Süper Lig'deki ilk gol 21 Şubat 1959 tarihinde İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından atıldı. Aynı zamanda ilk gol de Beykoz kalecisi Sıtkı tarafından yenilirken ilk gol kararını Hakem Osman Yeşeren verdi (İzmirspor 2-1 Beykoz).

İlk penaltı golü

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk penaltı golü, 15 Mart 1959 tarihinde Fenerbahçeli oyuncu Lefter Küçükandonyadis tarafından atılmıştır.

Süper Lig'de ilk şampiyon hangi takım oldu?

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk şampiyon Fenerbahçe'dir.

İlk kaçırılan penaltı

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk penaltı kaçıran oyuncu Karagümrüklü Kadri Aytaç'tır. Aytaç, topu Vefa Kalecisi Baskın'a nişanlamıştır. Baskın da bu ligde ilk penaltı kurtaran kalecidir.

İlk puan silme

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk puan silme olayı, 1980-81 sezonunda Beşiktaş karşısında sahadan çekilince hükmen yenik sayılan ve ayrıca iki puanı da silinen Mersin İdman Yurdu, lig tarihinde puanı silinen ilk takımdır.

Süper Lig'de ilk gol kralı kim oldu?

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk gol kralı 1959 sezonunda 11 gol atan Metin Oktay'dır. Aynı zamanda Metin Oktay bu gol sayısıyla en az gol atan gol kralı unvanına sahiptir.

İlk yabancı gol kralı

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk yabancı gol kralı Tarık Hoçiç'tir. Tarık Hoçiç, 1983-1984 sezonunda Galatasaray formasıyla attığı 16 golle bu unvanın sahibi oldu.

İlk 3 Yıldızı Takan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk 3 yıldızı takan takım, 2001-02 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'dır.

İlk 4 Yıldızı Takan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk ve tek 4 yıldızı takan takım, 2014-15 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'dır.

En Çok Şampiyon Olan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok şampiyon olan takım, 22 kez ile Galatasaray'dır.

En Çok Galibiyet Alan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok galibiyet alan takım, 2021-22 sezonu sonu itibarıyla 1206 galibiyet ile Fenerbahçe'dir.

En Çok Beraberlik Alan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok beraberlik alan takım, 2021-22 sezonu sonu itibarıyla 478 beraberlik ile Beşiktaş'dır.

En Çok Yenilgi Alan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok yenilgi alan takım, 2021-22 sezonu sonu itibarıyla 674 mağlubiyet ile MKE Ankaragücü'dür.

En Çok Gol Atan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok gol atan takım, 2021-22 sezonu sonu itibarıyla 3758 gol ile Fenerbahçe'dir.

En Çok Gol Yiyen Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok gol yiyen takım, 2021-22 sezonu sonu itibarıyla 2200 gol ile MKE Ankaragücü'dür.

En Uzun Sezon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en uzun sezon, 42 hafta oynanan 1962-63 sezonu ve 2020-21 sezonudur.

En Gollü Sezon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en gollü sezon, 420 maçta 1136 golün atıldığı 2020-21 sezonudur.

En Az Gollü Sezon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en az gollü sezon, 114 maçta 264 golün atıldığı 1959 sezonudur.

Gol Açısından En Verimli Sezon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en verimli sezon, 306 maçta 1017 golün atıldığı 3,32 gol ortalamalı 2000-01 sezonudur.

Gol Açısından En Kısır Sezon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en kısır sezon 240 maçta 405 gol atılabilen 1,69 gol ortalamalı 1973-74 sezonudur.

Galibiyet Açısından En Verimli Sezon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde galibiyet açısından en verimli sezon, oynanan 240 maçtan 51'inin berabere bittiği ve dolayısıyla her on maçtan sekizinin bir tarafın galibiyetiyle sonuçlandığı 1993-94 sezonudur.

Galibiyet Açısından En Kısır Sezon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde galibiyet açısından en kısır sezon oynanan 240 maçtan 95'inin berabere bittiği ve dolayısıyla her on maçtan dördünün beraberlikle sonuçlandığı 1974-75 sezonudur.

En Gollü Beraberlikler

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en gollü beraberlikler, 4-4'lük sonuçlarla

1967-68'de Beşiktaş - Galatasaray, 1982-83'te Fenerbahçe - Galatasaray, 1995-96'da Samsunspor - İstanbulspor, 2000-01'de Adanaspor - Kocaelispor, 2001-02'de Gençlerbirliği - Diyarbakırspor, Kocaelispor - MKE Ankaragücü, 2006-07'de Beşiktaş - Antalyaspor, Kayserispor - Antalyaspor, 2007-08'de Kayserispor - Gaziantepspor ve 2014-15'te Trabzonspor - Gaziantepspor, 2018-19’da Yeni Malatyaspor - Sivasspor 2021-22'de Konyaspor - Kasımpaşa SK maçlarında alındı.

En İyi Performans

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en iyi performans; 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ve maç başına 2,58 puan ile 1988-89 sezonunda Fenerbahçe'ye aittir.

En Kötü Performans

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en kötü performans; 2 galibiyet, 5 beraberlik, 27 mağlubiyet ve maç başına 0,32 puan ile 1996-97 sezonunda Zeytinburnuspor'a ve 2011-12 sezonunda Ankaragücü'ne aittir.

En Dengeli Sonuç

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezon sonunda en dengeli sonucu, 1969-70 sezonunda yaptığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan ve attığı 26 gole karşılık 26 gol yiyen Beşiktaş'la almıştır.

En Az Gol Yiyen Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezon sonunda en az gol yiyen takım, 1969-70 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe'dir.

En Kötü Performans

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezonda en az kazanan, en çok yenilen, en çok gol yiyen takım ve en kötü averaja sahip takımı; 1996-97 sezonunda 34 maçta 2 galibiyet, 27 yenilgi alıp 86 gol yiyen ve -60 averajlı Zeytinburnuspor' dur.

En Büyük Puan Farklı Şampiyonluk

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde rakiplerine en büyük puan farkını, 1987-88 sezonunda Beşiktaş'ın 12 puan önünde şampiyon olan Galatasaray attı.

En Çok Lider Olan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin 65 yıllık tarihinde en çok lider olan takım 563 Hafta ile Galatasaray'dır.

En İyi Averaja Sahip Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezon sonunda en iyi averaja sahip takım, 1988-89 sezonunda +76 ile Fenerbahçe oldu.

En Yüksek Puanla Küme Düşen Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde 1989-90 sezonunda 44 puanla küme düşen Malatyaspor, en yüksek puanla küme düşen takımdır.

En İyi Averajla Küme Düşen Takım

Boluspor, 1978-79 sezonunda +1 averajla lig tarihinin en yüksek averajla küme düşen takımı oldu.

En Az Gol Atan Şampiyon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en az gol atan şampiyon 1979-80 sezonunda yalnızca 25 gol atarak mutlu sona ulaşan Trabzonspor 'dur.

En Çok Kaybeden Şampiyon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok kaybeden şampiyon 8 yenilgi ile 2020-21 sezonunda Beşiktaş'tır.

En Çok Puan Toplayan Şampiyon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok puan toplayan şampiyon galibiyet başına 2 puan verilen dönemde 1962-63 sezonunda 67 puanla Galatasaray, galibiyet başına 3 puan verilen dönemde 1988-89 sezonunda 93 puanla Fenerbahçe'dir.

En Az Puan Toplayan Şampiyon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en az puan toplayan şampiyon galibiyet başına 2 puan verilen dönemde 1979-80 ve 1980-81 sezonlarında 39 puanla Trabzonspor, galibiyet başına 3 puan verilen dönemde 1992-93 sezonunda 66 puanla Galatasaray'dır.

En Çok Gol Yiyen Şampiyon

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok gol yiyen şampiyon 2020-21'de yediği 44 golle Beşiktaş'tır.

En Uzun Süre Ligde Yer Alan Takımlar

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en uzun süre yer alan takımlar ligin kuruluşundan beri ligde yer alıp hiç küme düşmeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dır.

En Çok Küme Düşen Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok küme düşen takım 7 kezle Samsunspor.

Ligde En Az Kalan Takımlar

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en az yer alan takımlar; bir sezon ile Siirtspor, Kahramanmaraşspor, MKE Kırıkkalespor, Petrol Ofisi ve Bucaspor.

En Çok Gol Atılan Hafta

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok gol atılan hafta, 2021-22 sezonunun 27.haftasında atılan 44 gol ile kaydedildi.

Lig Tarihinin En Çok Gol Atan Oyuncusu

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en fazla gol atan futbolcu 249 golle Hakan Şükür'dür.

Lig Tarihinin Gol Atan En Genç Oyuncusu

9 Kasım 2019 tarihinde Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadelede, Kayserisporlu Emre Demir attığı gol ile Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını elde etti. 15 Ocak 2004 doğumlu olan Emre Demir, 15 yaşından 299 gün almışken attığı bu gol ile 16 yıl 107 günlükken gol atıp unvanı elde eden Enes Ünal'ı geride bırakarak unvanın yeni sahibi oldu.

En golcü yabancı oyuncu

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu, 2018-19 sezonunda 30 gol kaydeden Mbaye Diagne'dir.

Bir Maçta En Fazla Gol Atan Futbolcu

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir maçta en fazla gol atan futbolcu, 1992-93 sezonunda Fenerbahçe'nin Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta 6 gol atan Tanju Çolak'tır.

Bir Sezonda En Çok Berabere Kalan Takım

Lig tarihinde bir sezonda en çok berabere kalan takım, 1982-83 sezonunda 34 maçın 18'inden beraberlikle ayrılan MKE Ankaragücü'dür.

Bir Sezonda En Çok Gol Atan Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan takım, 1962-1963 sezonunda 42 maçta attığı 105 golle Galatasaray'dır ve o sezonu şampiyon tamamlayarak lig tarihinin en çok gol atan şampiyonu olmuştur.

Bir Maçta En Fazla Gol Atan Yabancı Futbolcu

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir maçta en fazla gol atan yabancı futbolcu, 1995-96 sezonunda Eskişehirspor'a 5 gol atan Trabzonsporlu Şota Arveladze, 2000-01 sezonunda Erzurumspor'a 5 gol atan Galatasaraylı Mário Jardel, 2010-2011 sezonunda MKE Ankaragücü takımına 5 gol atan Fenerbahçeli Alex de Souza' ve 2021-2022 sezonunda Göztepe takımına 5 gol atan Adana Demirsporlu Mario Balotelli'

Bir Maçta En Fazla Penaltı Kullanan Takım ve Oyuncu

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir maçta en fazla penaltı atan takım, 1986-87 sezonunda Eskişehirspor'a 4 penaltı atan Fenerbahçe, aynı zamanda bir maçta en fazla penaltı atan futbolcu söz konusu maçta dört atışı da gole çeviren Fenerbahçeli Zafer Tüzün'dür.

En Gollü Maç

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en gollü maç, 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe'nin Gaziantepspor'u 8-4 yendiği maçtır.

En Erken Gol

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en erken golü, 2021-22 sezonunda Başakşehir'e 10. saniyede Gaziantep FK'li Muhammet Demir atmıştır.

En Farklı Galibiyet

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en farklı galibiyetini 1989-90 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş elde etti.

En Farklı Deplasman Galibiyeti

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en farklı deplasman galibiyeti, 1992-93 sezonundaki MKE Ankaragücü-Galatasaray (0-8) maçıdır.

En Uzun Süre Gol Yemeyen Kaleci

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en uzun süre gol yemeyen kalecisi, 1978-79 sezonunda kalesinde 1112 dakika (13 maç) gol görmeyen Trabzonsporlu Şenol Güneş'tir.

En Çok Gol Kralı Çıkaran Takım

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok gol kralı çıkaran takım 17 kez ile Galatasaray'dır.

En Çok Gol Kralı Olan Futbolcu

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok gol kralı olan futbolcu 6 kez bu unvanı elde eden Metin Oktay'dır.

En Çok Şampiyonluk Gören Futbolcular

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok şampiyonluk gören futbolcular, 8 kez bu sevinci yaşayan Galatasaraylı Bülent Korkmaz, Suat Kaya ve Hakan Şükür'dür.

En Çok Şampiyonluk Gören Teknik Direktörler

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör, 8 kez ile Fatih Terim'dir (hepsi Galatasaray ile).

En İstikrarlı Teknik Direktör