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BUDO seferlerine fırtına engeli: İptal feribot (BUDO) seferleri listesi

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler İDO ve BUDO seferlerine çevrildi. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları yapılamayacak. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte 2 Şubat Perşembe iptal edilen BUDO seferleri listesi.

10:24 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
BUDO seferleri

BUDO seferleri

BUDO iptal olan seferler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda gözler İDO ve BUDO seferlerinin iptal olup olmadığına çevrildi. Peki, BUDO seferleri iptal mi? 2 Şubat Perşembe BUDO iptal olan seferler hangileri? İşte son gelişmeler.

İptal edilen BUDO seferleri hangileri?

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamamıştı.



#budo
#budo seferleri
#Bursa Deniz Otobüsleri
#Mudanya Eminönü budo seferleri
10 dakika önce
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BUDO seferlerine fırtına engeli: İptal feribot (BUDO) seferleri listesi
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