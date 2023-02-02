BUDO iptal olan seferler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda gözler İDO ve BUDO seferlerinin iptal olup olmadığına çevrildi. Peki, BUDO seferleri iptal mi? 2 Şubat Perşembe BUDO iptal olan seferler hangileri? İşte son gelişmeler.