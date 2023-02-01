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Meteoroloji’den 27 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin doğu kesimlerindeki 27 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yoğun kar yağışı Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyinin yüksekleri, Siirt ve Batman illerinin yüksek kesimlerinde bekleniyor. AFAD'ın Twitter adresinden de vatandaşlara yoğun kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

17:53 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
27 il için Meteoroloji'den kar uyarısı geldi

27 il için Meteoroloji'den kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin doğu kesimlerindeki 27 il için yoğun ve kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyinin yüksekleri, Siirt ve Batman illerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışları bekleniyor. Gece saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın kuzeyinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Akşama hangi ilde yoğun kar yağışı var?

Adıyaman ve Gaziantep ile Hatay'ın 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde de yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Gümüşhane'de kuvvetli kar yağışı var mı?

Ayrıca, bugün öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane'de kuvvetli, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin illerinin yüksek kesimleri ve Bayburt'ta yer yer yoğun kar yağışları görülecek.

Turuncu ve sarı kodlu iller hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 'MeteoUyarı' sisteminde, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan için 'turuncu', Gaziantep, Hatay ve Gümüşhane için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

AFAD'ın Twitter adresinden de vatandaşlara yoğun kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.



#meteoroloij
#hava durumu
#kar yağışı
1 saat önce
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Meteoroloji’den 27 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
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