|
Bolu Dağı Tüneli trafik kazası
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, TIR, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi ve çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda yoğunluk yaşandı. Trafik polisleri Ovaakça Kavşağı'nda önlem alarak ağır tonajlı araçları İzmir-İstanbul Otoyolu'na yönlendirdi.
Karayolları ekiplerinin de kar küreme araçlarıyla hazır beklediği bölgede trafik yavaş ilerliyor.