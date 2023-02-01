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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Otomobil, TIR, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İşte kazadan ilk görüntüler.

13:43 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bolu Dağı Tüneli trafik kazası

Bolu Dağı Tüneli trafik kazası

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası meydana geldi

Bolu Dağı Tünelindeki trafik kazasında ölü ve yaralı var mı?

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, TIR, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Trafik kazası

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi ve çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda yoğunluk yaşandı. Trafik polisleri Ovaakça Kavşağı'nda önlem alarak ağır tonajlı araçları İzmir-İstanbul Otoyolu'na yönlendirdi.

Karayolları ekiplerinin de kar küreme araçlarıyla hazır beklediği bölgede trafik yavaş ilerliyor.


#Bolu Dağı
#Bolu Dağı tüneli
#trafik kazası
2 saat önce
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
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