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İşçi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman?

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç başlıyor. Diğer yandan yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Peki kamuya geçen taşeronlar toplu sözleşmeye dahil mi? İşçi toplu sözleşme kimleri kapsıyor?

11:35 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İşçi toplu sözleşme görüşmesi ne zaman?

İşçi toplu sözleşme görüşmesi ne zaman?

700 bin
kamu işçisinin sözleşme
süreci başlıyor. Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için TÜRK-İŞ hazırlıklarını sürdürüyor.
Kamu işçi toplu sözleşme görüşmesi

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için 17 Ocak'ta toplandı.

İşçi toplu sözleşme kimleri kapsıyor?

Genel Başkan Ergün Atalay'ın da katılacağı toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammını ve sosyal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. Genel Mali Sekreter Ağar, yaptığı açıklamada, önceki dönemlerde yaklaşık 200 bin civarında işçiyi ilgilendiren görüşmelerin, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Kamu işçi toplu sözleşmesi

İşçi toplu sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?

Kamu işçilerinin, ücret artışı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok talebinin bulunduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu: "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, tüm bu taleplerimize karşılık arayacağız. 2021'de imzaladığımız protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresi bu ay, geri kalanları ise mart ayında bitiyor. Hayat pahalılığının arttığı ve yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğü bugünlerde, anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda TÜRK-İŞ olarak çalışmalarımızı, bu hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Ardından mali ve sosyal hakları içeren taleplerimizi en kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunup pazarlık sürecini başlatacağız."

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?

  • Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerininin belirlemesi açısından da önem taşıyor.



90 bin taşeron kadroya alınacak: İşte güncel Taşeron işçi maaşları
90 bin taşeron kadroya alınacak: İşte güncel Taşeron işçi maaşları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçi çalışmasına dair açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla.” dedi. Kadroya alınacak taşeron işçilerin maaş durumuyla birlikte sosyal haklarında da iyileştirme yapılacak. Peki geçici işçiler ne zaman kadroya alınacak? Ne kadar sözleşmeli kamu personeli kadrolu olacak, kadroya geçişler ne zaman?2023 tediye ödemeleri ne zaman? İşte taşeron işçi kadro ve maaş haberinin detayları.

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#kamu işçi toplu sözleşmesi
#türk iş
2 saat önce
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İşçi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman?
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