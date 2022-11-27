90 bin taşeron kadroya alınacak: İşte güncel Taşeron işçi maaşları

Taşerona kadro son dakika gelişmeleri, sözleşmeli işçiler tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin düzenleme çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu. İşte taşeron işçiye kadro son durum...

Taşeron işçilere kadro ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız.” ifadesini kullandı.

Taşeron maaşları ne kadar?

2022 yılı itibarı ile işçi maaşları, asgari ücrete gelen zamlarla birlikte artış gösterdi. Devlet dairelerinde çalışan kamu personeline yapılan %30’luk zamdan sonra işçi maaşları da artmıştır. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda işçi statüsünde çalışan işçilerin 2022 yılında maaşları da yapılan zamlardan etkilenmiştir. 2022 yılı itibarı ile kamu işçisi maaşları 6429 TL’ye kadar yükselmiştir.

İşçilere ödenecek tediye miktarı



İlave tediye ödemeleri ne zaman?

2022 taşeron maaşları, ek ödemeler ile birlikte hesaplanan ikramiyeler, brüt maaşlarına göre günlük ücretleri üzerinden 52 günlük tutardır. 2022 yılında kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan zamlardan sonra, taşeron işçilere ödenecek tediye miktarı da belirlenmiştir. Tediye miktarları, 13 günlük taksitler halinde ödenir. Taşeron işçilere verilen tediye ödemeleri, yıllık olarak ödenen ikramiyeleredir. Tediye; ek ikramiye veya ek ödeme anlamına gelir. Tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, belediyeye bağlı şirketlerde ya da bizzat belediye bünyesinde çalışan işçilere ödenir. Bu taksitlerden ilki temmuz ayında ayın 16’sında, ikinci taksit aralık ayında ayın 17’sinde işçilere ödenir.

Mevsimlik işçilere kadro var mı?

İhtiyaç varsa mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması konusunda bir imkan sağlayacağız. Başka bir yerden kurum işçi almasın veya yeni birisine, yeni bir taşerona vermesin işi. Daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılmasını da kapsayan bir çalışma yapıyoruz. Geçici işçilerin çalışma süresini de 12 aya çıkaracağız. 1 yıl çalışacak şekilde kurumlarında çalışma imkanı sağlayacağız.

REKLAM