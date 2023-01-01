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Bu hafta yağış olacak mı? 19 Eylül hava durumu raporu

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Serin hava ve kuvvetli rüzgar batı bölgelerde etkisini gösterirken, yeni uyarı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Eylül Salı il il hava durumu...

09:28 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Marmara ile Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Eylül hava durumu değerlendirmeleri.

BUGÜN HAVA NASIL? 19 EYLÜL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Az bulutlu ve açık 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34


#meteoroloji
#hava durumu
#hava sıcaklığı
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