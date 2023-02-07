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7 Şubat 2023 Salı AFAD- Kandilli Son Depremler Listesi

Türkiye'de yurt genelinde sarsıntılar devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan veriler ile 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ve Elbistan ilçesinde 2 büyük deprem meydana geldi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gazianetep, Adana gibi depremin etkisindeki illerde artçı sarsıntılar sürüyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 7 Şubat 2023 Salı günü yaşanan AFAD ve Kandilli son depremler listesi haberimizde.

09:12 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Son depremler listesi

Son depremler listesi

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile derinden sarsıldı. 10 kentte hasara sebep olan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 7 Şubat son depremler listesi haberimizde.

7 ŞUBAT 2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

7 ŞUBAT 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



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2 saat önce
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7 Şubat 2023 Salı AFAD- Kandilli Son Depremler Listesi
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