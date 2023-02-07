7 Şubat 2023 Salı AFAD- Kandilli Son Depremler Listesi
Türkiye'de yurt genelinde sarsıntılar devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan veriler ile 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ve Elbistan ilçesinde 2 büyük deprem meydana geldi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gazianetep, Adana gibi depremin etkisindeki illerde artçı sarsıntılar sürüyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 7 Şubat 2023 Salı günü yaşanan AFAD ve Kandilli son depremler listesi haberimizde.
09:12 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Son depremler listesi
Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile derinden sarsıldı. 10 kentte hasara sebep olan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 7 Şubat son depremler listesi haberimizde.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.