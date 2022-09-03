Özgün Son dakika deprem mi oldu? Muğla Datçada ve Girit açıklarında korkutan deprem
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Son dakika deprem mi oldu? Muğla Datça’da ve Girit açıklarında korkutan deprem

Bugün deprem oldu mu? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soruları bulundukları il ve ilçelerde deprem olup olmadığını merak edenlerin gündeminde. Son dakika haberine göre, Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir deprem de Akdeniz açıklarında oldu. İşte 3 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün deprem oldu mu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 3 Eylül son depremler listesi
Deprem mi oldu nerede deprem oldu?

Deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD verileri ile güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3 Eylül 2022 tarihinde Datça ve Girit adası açıklarında bir deprem meydana gelmedi. İşte son depremler listesi.

Deprem nerede oldu?

Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 07.13’te Girit adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla’nın Datça ilçesine 203.79 kilometre mesafede olan depremin derinliği 6.73 kilometre olarak açıklandı.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi depremler listesi sorgulama ekranı

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Meteoroloji il il uyardı

​Kuvvetli yağışlara dikkat.
Birkaç saniyede tespit ediyor

Birkaç saniyede tespit ediyor

Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi.
KHK cahili

​FETÖ'nün mağduriyet propagandası.

Datça açıklarında meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi.

Paslı halde bulundu: Son hali milyonlarca kez izlendi.

​HDP'li Güzel kaçarken yakalandı.

​Sömürge dilinden vazgeçiyorlar.

​Daha önce yapan olmamıştı: Türk öğrencilerin aklına geldi.

​Yerli motorla sınıf atladık.

​Kırtasiyede tehlikeli madde uyarısı.

​Türkiye'deki gibi aksiyon aldık.

​21 sektör ihracatını artırdı.

​İlk Türk romancısı Şemseddin Sami.

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