Son dakika deprem mi oldu? Muğla Datça’da ve Girit açıklarında korkutan deprem

Deprem mi oldu nerede deprem oldu?

Deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD verileri ile güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3 Eylül 2022 tarihinde Datça ve Girit adası açıklarında bir deprem meydana gelmedi. İşte son depremler listesi.

Deprem nerede oldu?

Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 07.13’te Girit adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla’nın Datça ilçesine 203.79 kilometre mesafede olan depremin derinliği 6.73 kilometre olarak açıklandı.

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