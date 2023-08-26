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26 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper ve 1. Lig maç programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı ve fikstürü futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 3. hafta heyecanı dün akşam oynanan Konyaspor - Gaziantep FK ve Erzurumspor FK - Manisa FK maçları ile start verdi. Süper Lig’de 3. haftada Avrupa’da ülkemizi temsil eden takımların maçları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. Bu kapsamda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçları başka bir tarihte oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 26 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı.

10:45 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
26 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper ve 1. Lig maç programı, fikstürü

26 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper ve 1. Lig maç programı, fikstürü

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbol tutkunları tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 3. hafta heyecanı başladı. Avrupa kupalarında boy gösteren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları TFF tarafından ertelendi. Bugün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de toplamda 7 maç oynanacak. 26 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper ve 1. Lig maç programı ve fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG 26 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

6.08.2023 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

26.08.2023 19:15 TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

26.08.2023 21:45 EMS YAPI SİVASSPOR - BITEXEN ANTALYASPOR

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG 26 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

26.08.2023 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ - BODRUM FK

26.08.2023 17:00 TUZLASPOR A.Ş. - EYÜPSPOR

26.08.2023 19:15 SAKARYASPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR

26.08.2023 21:45 GÖZTEPE A.Ş. - AHLATCI ÇORUM FK

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ



#Trendyol Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
#fikstür
#puan durumu
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