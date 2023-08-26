26 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper ve 1. Lig maç programı, fikstürü
‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbol tutkunları tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 3. hafta heyecanı başladı. Avrupa kupalarında boy gösteren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları TFF tarafından ertelendi. Bugün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de toplamda 7 maç oynanacak. 26 Ağustos Cumartesi Trendyol Süper ve 1. Lig maç programı ve fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG 26 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
6.08.2023 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
26.08.2023 19:15 TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26.08.2023 21:45 EMS YAPI SİVASSPOR - BITEXEN ANTALYASPOR
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 26 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
26.08.2023 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ - BODRUM FK
26.08.2023 17:00 TUZLASPOR A.Ş. - EYÜPSPOR
26.08.2023 19:15 SAKARYASPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR
26.08.2023 21:45 GÖZTEPE A.Ş. - AHLATCI ÇORUM FK