Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 9 maça yükseldi. Fenerbahçe, konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hangi Kredi Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmada 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 27 Ocak 2023 Cuma maç programı...