Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak 2023 Cuma maç programı
Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. İspanya Kral Kupası'ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finale çıkan bir diğer takım da Barcelona oldu. Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları Beşiktaş-Corendon Alanyaspor ile başlayacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 27 Ocak 2023 Cuma maç programı haberimizde.
09:30 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 9 maça yükseldi. Fenerbahçe, konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hangi Kredi Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmada 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 27 Ocak 2023 Cuma maç programı...
Bugün kimin maçı var? (27 Ocak 2023 Cuma maç programı)
11:45 Newcastle Jets – Brisbane Roar Avustralya A Ligi Bilyoner
16:15 Al Ain – Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
16:15 Khorfakkan – Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:00 Al Nasr – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:00 Al Sharjah – Dubai BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:00 Varazdin – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
20:00 Beşiktaş – Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Göztepe – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
20:00 Legnica – Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:30 Bologna – Spezia İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 F.Düsseldorf – Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3
20:30 Karlsruhe – Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1
21:00 Cluj – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
22:00 NAC Breda – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Den Bosch – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Eindhoven – Heracles Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Helmond – Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Roda – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 SC Telstar – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 VVV Venlo – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Zwolle – Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Beerschot – Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:00 Deinze – Club Brugge U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:15 Vaduz – FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
22:30 Leipzig – Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
22:30 Cagliari – Spal İtalya Serie B Bilyoner
22:30 Stal Mielec – Lech Poznan Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:45 Lecce – Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Standard Liege – KAS Eupen Belçika Pro League Tivibu Spor 3
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