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Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak 2023 Cuma maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. İspanya Kral Kupası'ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finale çıkan bir diğer takım da Barcelona oldu. Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları Beşiktaş-Corendon Alanyaspor ile başlayacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 27 Ocak 2023 Cuma maç programı haberimizde.

09:30 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 9 maça yükseldi. Fenerbahçe, konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hangi Kredi Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmada 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 27 Ocak 2023 Cuma maç programı...

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (27 Ocak 2023 Cuma maç programı)

  • 11:45 Newcastle Jets – Brisbane Roar Avustralya A Ligi Bilyoner
  • 16:15 Al Ain – Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 16:15 Khorfakkan – Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 19:00 Al Nasr – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 19:00 Al Sharjah – Dubai BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 19:00 Varazdin – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  • 20:00 Beşiktaş – Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 20:00 Göztepe – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
  • 20:00 Legnica – Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  • 20:30 Bologna – Spezia İtalya Serie A S Sport Plus
  • 20:30 F.Düsseldorf – Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3
  • 20:30 Karlsruhe – Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1
  • 21:00 Cluj – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
  • 22:00 NAC Breda – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 Den Bosch – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 Eindhoven – Heracles Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 Helmond – Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 Roda – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 SC Telstar – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 VVV Venlo – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 Zwolle – Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 Beerschot – Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  • 22:00 Deinze – Club Brugge U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  • 22:15 Vaduz – FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  • 22:30 Leipzig – Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
  • 22:30 Cagliari – Spal İtalya Serie B Bilyoner
  • 22:30 Stal Mielec – Lech Poznan Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  • 22:45 Lecce – Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus
  • 22:45 Standard Liege – KAS Eupen Belçika Pro League Tivibu Spor 3
  • 22:45 Cove Rangers – Ayr İskoçya Championship Bilyoner
  • 23:00 Lorient – Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  • 23:00 Almeria – Espanyol İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 23:00 Manchester City – Arsenal İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
  • 23:00 Racing Santander – Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • Süper Lig maç programı

Süper Lig 21. hafta programı

Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:

27 Ocak Cuma Süper Lig maç programı

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)












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Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak 2023 Cuma maç programı
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