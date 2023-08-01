Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dördüncü hazırlık maçında Kayserispor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, transfer tahtası kapalı olan rakibini 4-0 mağlup etti. TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçtan gol sesi çıkmadı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 1 Ağustos 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.