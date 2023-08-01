Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dördüncü hazırlık maçında Kayserispor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, transfer tahtası kapalı olan rakibini 4-0 mağlup etti. TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçtan gol sesi çıkmadı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 1 Ağustos 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (1 Ağustos 2023 Salı kimin maçı var?)
- 13:20 PSG - Inter Hazırlık Maçı Yayın Yok15:00 Heidenheim - Paphos Hazırlık Maçı Heidenheim FC Youtube
- 17:00 Mainz - St.Gallen Hazırlık Maçı Mainz 05 Youtube
- 19:00 Salernitana - Hatayspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 19:30 Volendam - Alanyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Galatasaray - Zalgiris Vilnius UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yayın Yok
- 20:30 Zimbru Chisinau - Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
- 21:30 Celtic - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 21:45 Grosseto - Fiorentina Hazırlık Maçı Yayın Yok
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
- 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
- 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
- 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
- 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
- 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
- Kayserispor-Galatasaray
- Pendikspor-Atakaş Hatayspor
- Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
- Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
- Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
- VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
- Trabzonspor-Antalyaspor
- Fenerbahçe-Gaziantep FK
- Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
- Tümosan Konyaspor-İstanbulspor