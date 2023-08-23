İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 1-0 ile geçti. İtalya Serie A açılış haftasında Milan deplasmanda karşı karşıya geldiği Bologna'yı 2-0 yeni. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Olivier Giroud ve 21.dakikda Pulisic kaydetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ağustos 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.