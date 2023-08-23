Bugün kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Royal Antwerp, sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Bosuil Stadyumu'ndaki maçı Antwerp tek golle kazandı. Karşılaşmada Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 16. dakikada Vincent Janssen attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Kopenhag, Rakow Czestochowa deplasmanında 1-0 kazandı ve avantajı eline aldı. Arcelor Mittal Park'da oynanan maçta Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bogdan Racovitan (KK) kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 1-0 ile geçti. İtalya Serie A açılış haftasında Milan deplasmanda karşı karşıya geldiği Bologna'yı 2-0 yeni. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Olivier Giroud ve 21.dakikda Pulisic kaydetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ağustos 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (23 Ağustos 2023 Çarşamba kimin maçı var?
- 01:00 Bolivar - Internacional Copa Libertadores S Sport Plus S Sport 2
- 03:30 Corinthians - Estudiantes Copa Sudamericana S Sport Plus S Sport 2
- 22:00 Braga - Panathinaikos UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen
- 22:00 Molde - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport Exxen
- 22:00 Maccabi Haifa - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk Exxen
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray