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Spor

Talisca ve Ramos'un transferi suya düştü

Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmelerinin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

09:37 . 22/08/2023 Salı
IHA
Anderson Talisca - Sergio Ramos

Anderson Talisca - Sergio Ramos

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son günlerde gündemde olan Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. İki futbolcu için yapılan transfer görüşmelerinden sonuç elde edilemediği belirtildi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır. Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir."





#Beşiktaş
#Anderson Talisca
#Sergio Ramos
28 dakika önce
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