Bugün kimin maçı var?
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve merakla beklenen ilk hazırlık maçı öncesinde sakatlık geçiren Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından riske edilmezken Madrid ekibi, Milan'ı 3 golle mağlup oldu. Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, merakla beklenen hazırlık maçında forma giymedi. İşte yeni sezon öncesi dünya futbolunda oynanan hazırlık maç sonuçları ile bugünün maç programına ilişkin tüm detaylar. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (24 Temmuz 2023 Pazartesi kimin maçı var?)
14:00 Greuther Fürth - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok
14:45 Kura Çekimi UEFA Avrupa Konferans Ligi FB TV
16:30 Ç.Rizespor - Antalyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Sakaryaspor - Giresunspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:30 Hollanda - Almanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
19:00 Napoli - SPAL Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:30 Talleres Cordoba - Gimnasia La Plata Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart
22:30 Sporting Lisbon - Real Sociedad Hazırlık Maçı Real Sociedad Youtube
Yarın hangi maçlar var? (25 Temmuz 2023 Salı kimin maçı var?)
03:30 Boca Juniors - Newell's Old Boys Arjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart
13:20 PSG - Al Nassr Hazırlık Maçı Yayın Yok
17:30 Trabzonspor - Rabotnicki Hazırlık Maçı A Spor
19:00 Zalgiris Vilnius - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme S Sport Plus
19:00 Leipzig - Udinese Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:00 Porto - Wolverhampton Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:45 Hull City - Scunthorpe Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:45 Millwall - Charlton Athletic Hazırlık Maçı Charlton Youtube
22:30 Sporting - Real Sociedad Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:30 Benfica - Burnley Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:30 Sporting - Real Sociedad Hazırlık Maçı Yayın Yok
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
- 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
- 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
- 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
- 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
- 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor-İstanbulspor