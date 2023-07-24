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Bugün kimin maçı var? 24 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı

Bugünkü maç programını sizler için derledik. Real Madrid, hazırlık maçında Milan'ı 3-2 mağlup etti. Premier Lig Yaz Serisi maçında Fulham - Brentford karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2 ayrılan takım Fulham oldu. Brezilya Serie A Ligine göz atarsan Bragantino - Internacional kozlarını paylaştı. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı. Maç 0-0 bitti. Yokohama Marinos - Manchester City hazırlık maçında kıyasıya bir mücadeleye girişti. Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

10:11 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve merakla beklenen ilk hazırlık maçı öncesinde sakatlık geçiren Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından riske edilmezken Madrid ekibi, Milan'ı 3 golle mağlup oldu. Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, merakla beklenen hazırlık maçında forma giymedi. İşte yeni sezon öncesi dünya futbolunda oynanan hazırlık maç sonuçları ile bugünün maç programına ilişkin tüm detaylar. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (24 Temmuz 2023 Pazartesi kimin maçı var?)

14:00 Greuther Fürth - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok

14:45 Kura Çekimi UEFA Avrupa Konferans Ligi FB TV

16:30 Ç.Rizespor - Antalyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Sakaryaspor - Giresunspor Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:30 Hollanda - Almanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv

19:00 Napoli - SPAL Hazırlık Maçı Yayın Yok

22:30 Talleres Cordoba - Gimnasia La Plata Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart

22:30 Sporting Lisbon - Real Sociedad Hazırlık Maçı Real Sociedad Youtube

Yarın hangi maçlar var? (25 Temmuz 2023 Salı kimin maçı var?)

03:30 Boca Juniors - Newell's Old Boys Arjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart

13:20 PSG - Al Nassr Hazırlık Maçı Yayın Yok

17:30 Trabzonspor - Rabotnicki Hazırlık Maçı A Spor

19:00 Zalgiris Vilnius - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme S Sport Plus

19:00 Leipzig - Udinese Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:00 Porto - Wolverhampton Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:45 Hull City - Scunthorpe Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:45 Millwall - Charlton Athletic Hazırlık Maçı Charlton Youtube

22:30 Sporting - Real Sociedad Hazırlık Maçı S Sport Plus

22:30 Benfica - Burnley Hazırlık Maçı Yayın Yok

22:30 Sporting - Real Sociedad Hazırlık Maçı Yayın Yok

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

  • 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
  • 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  • 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
  • 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor

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