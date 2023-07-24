Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve merakla beklenen ilk hazırlık maçı öncesinde sakatlık geçiren Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından riske edilmezken Madrid ekibi, Milan'ı 3 golle mağlup oldu. Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, merakla beklenen hazırlık maçında forma giymedi. İşte yeni sezon öncesi dünya futbolunda oynanan hazırlık maç sonuçları ile bugünün maç programına ilişkin tüm detaylar. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.