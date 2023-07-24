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Milan 2-0 öne geçtiği hazırlık maçında Real Madrid’e 3-2 mağlup oldu

İspanyol devi Real Madrid yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan ekip Milan ile karşı karşıya geldi. 5 gol olan maçta kazanan taraf 3-2’lik skorla Real Madrid oldu. Goller dakika 25’ Fikayo Tomori, 42’ Luka Romero Bezzana, 57’ ve 59’ Federico Valverde (2), 84’ Vinicius Junior’dan geldi. Fenerbahçe'den Real Madrid'e yeni transfer olan genç yıldız Arda Güler maçta forma şansı bulamadı. Real Madrid - Milan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:33 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Real Madrid 3-2 Milan Maç Özeti İzle (VİDEO)

Real Madrid 3-2 Milan Maç Özeti İzle (VİDEO)

Milan yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Stefano Pioli’nin öğrencileri 2-0 öne geçtiği hazırlık maçında ikinci yarıda kalesinde 3 gol görerek maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

REAL MADRİD - MİLAN MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Milan maç özetini izlemek için

ARDA GÜLER YEDEK KULÜBESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Real Madrid ve AC Milan takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Rose Bowl Stadı'nda dostluk maçında karşılaştı. Real Madrid takımı oyuncusu milli futbolcu Arda Güler (fotoğrafta) karşılaşmada yedek kulübesinde görüntülendi.



#Arda Güler
#Real Madrid
#Milan
#Carlo Ancelotti
2 saat önce
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