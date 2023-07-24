Real Madrid 3-2 Milan Maç Özeti İzle (VİDEO)
Milan yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Stefano Pioli’nin öğrencileri 2-0 öne geçtiği hazırlık maçında ikinci yarıda kalesinde 3 gol görerek maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
REAL MADRİD - MİLAN MAÇ ÖZETİ
ARDA GÜLER YEDEK KULÜBESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Real Madrid ve AC Milan takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Rose Bowl Stadı'nda dostluk maçında karşılaştı. Real Madrid takımı oyuncusu milli futbolcu Arda Güler (fotoğrafta) karşılaşmada yedek kulübesinde görüntülendi.