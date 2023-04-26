La Liga'nın 31. haftasında Girona, Real Madrid'i 4-2 mağlup etmeyi başardı. İspanya La Liga'da 31. hafta karşılaşmasında Real Betis, evinde Real Sociedad'ı konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leeds United evinde Leicester City'i konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Real Betis, evinde Real Sociedad'ı ağırladı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba maç programı.

Bugün hangi maçlar var? 26 Nisan 2023 Çarşamba maç programı

15:00 Neftçi Bakü - Turan Azerbaycan Kupası CBC Sport 15:30 Shukura Kobuleti - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 16:00 Osijek - Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 17:00 Novi Pazar - FK Vozdovac Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV 17:00 Radnicki Kragujevac - Vojvodina Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV 18:00 Volos - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 18:05 Dinamo Zagreb - Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 18:30 Brno - Ceske Budejovice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:30 Hradec Kralove - Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:30 Jablonec - Sigma Olomouc Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:30 Fastav Zlin - Bohemians Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 19:00 Telavi - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 19:00 Aris - Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 19:00 Nordsjaelland - Kopenhag Danimarka Kupası Bilyoner TV 19:30 Mladost - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV 20:10 ND Gorica - Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 20:30 Atletico Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV 20:30 Getafe - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV 20:30 Sparta Prag - Viktoria Plzen Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 21:00 AEK - PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 21:30 Nottingham Forest - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2 21:30 Rapid Wien - Salzburg Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 21:30 Servette - FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 21:30 St.Gallen - Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 21:45 Chelsea - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1 21:45 West Ham - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 22:00 Manchester City - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 22:00 Inter - Juventus İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor CBC Sport Bilyoner TV 22:00 Sheffield Utd - WBA İngiltere Championship Bilyoner TV 22:30 Famalicao - Porto Portekiz Kupası Bilyoner TV 23:00 Celta Vigo - Elche İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV 23:00 Rayo Vallecano - Barcelona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan tırmanıyor

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'in üst üste yaşadığı puan kayıpları, Manchester City ile arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yeni bir heyecan dalgası oluşturdu.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Manchester City puan farkını kapatıyor

Ligde geçen hafta Liverpool karşında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan lider Arsenal, benzer bir senaryoyu bu hafta da yaşadı. West Ham United karşısında 7. dakikada Gabriel Jesus ve 10. dakikada Martin Odegaard'ın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçen Londra ekibi, 33. dakikada penaltıdan Said Benrahma ve 54. dakikada Jarrod Bowen'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City ise konuk ettiği küme düşme hattında yer alan Leicester City'yi John Stones ve Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Ligde galibiyet serisini 6 maça çıkaran Manchester ekibi, zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

Haaland, ligdeki gol sayısını 32'ye çıkararak Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a (2017-18) ait 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Manchester United, konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti. Aynı kota için yarışan Newcastle United ile Tottenham ise maçlarını kaybetti. Newcastle United, Aston Villa deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı. Tottenham da sahasında Bournemouth'a 3-2 yenildi.

Yüksek bütçeli transferlerine rağmen bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Chelsea ise konuk ettiği Brighton'a 2-1 mağlup oldu. İngiltere ekibi, son 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi.

Premier Lig'in 31. haftası sonunda Arsenal, 74 puanla liderliğini sürdürürken, bir maçı eksik ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkı 4'e düştü. Manchester United 59, Newcastle United 56, Tottenham 53 puanla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.

Barcelona puan kayıplarını sürdürüyor

Geçen hafta Girona ile 0-0 berabere kalan lider Barcelona, bu hafta ise Getafe deplasmanından aynı skorla dönerek puan kayıplarına devam etti.

Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, 72. dakikada Nacho ve 76. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle Cadiz deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla hafta içi Beşiktaş ile dostluk maçına çıkan Atletico Madrid ise ağırladığı Almeria'yı 2-1 yendi. Real Sociedad ise Athletic Bilbao deplasmanında 2-0'lık skorla kaybetti.

La Liga'nın 29. haftasının ardından 73 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 11, Atletico Madrid 13, Real Sociedad ise 22 puan geriden takip etti.

Napoli puan kayıplarına rağmen zirve yarışında açık ara önde

Zirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, konuk ettiği Verona ile golsüz berabere kaldı ve son 3 lig maçından 4 puan çıkarabildi.

Lazio, konuk olduğu Spezia'yı 3-0, Roma ise ağırladığı Udinese'yi aynı skorla geçti.

İtalya'nın ünlü kulüpleri ise haftayı puan kayıplarıyla tamamladı. Milan, deplasmanda Bologna ile 1-1 berabere kalırken, Inter, ağırladığı Monza'ya; Juventus da konuk olduğu Sassuolo'ya 1-0 yenildi.

Serie A'nın 30. haftasını 75 puanla geçen Napoli'yi, 61 puana sahip Lazio, 56 puanı bulunan Roma, 53 puanlı Milan ve 51 puanlı Inter izledi.

Bundesliga'da zirve yarışındaki takımlar, puan kaybı yaşadı

Ligde zirve mücadelesine giren takımlardan son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih konuk ettiği Hoffenheim ile 1-1, Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart ile 3-3, Union Berlin ise ağırladığı Bochum ile 1-1 berabere kaldı.

Leipzig, konuk ettiği Augsburg'u 3-2 yenerek üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkını azalttı.

Bundesliga'nın 28. haftası sonunda 59 puanı bulunan Bayern Münih'i, 57 puanlı Borussia Dortmund, 52 puanlı Union Berlin ve 51 puanlı Leipzig takip etti.

PSG'de Mbappe, tarihe geçti

Ligue 1'de lider PSG, konuk ettiği şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Lens'i 31. dakikada Kylian Mbappe, 37. dakikada Vitinha ve 40. dakikada Lionel Messi'nin fileleri havalandırmasıyla 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Abdul Samed'in 19. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Lens'in tek golünü, 60. dakikada penaltıdan Przemyslaw Frankowski kaydetti.

PSG formasıyla 169. lig maçında 139. kez ağları sarsan Fransız yıldız Mbappe, eski takım arkadaşı Uruguaylı Edinson Cavani'yi geride bıraktı ve ligde kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bir gol attığı maçta konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup etti. Monaco da ağırladığı Lorient'i aynı skorla yendi.

PSG, 31. haftanın ardından 72 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 64, Lens 63, Monaco ise 61 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.



