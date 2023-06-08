Süper Ligde sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Kümede kalma mücadelesi veren 2 takımdan İstanbulspor, düşmesi daha önce kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi.

Bitexen Giresunspor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Avrupa'nın 3 numaralı kupası sahibini buldu. Fiorentina ile West Ham United'ın kozlarını paylaştığı final büyük bir heyecana sahne oldu. Maçı 2-1 kazanan West Ham kupanın sahibi oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 8 Haziran 2023 Perşembe maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var? (8 Haziran 2023 Perşembe)

18:00 Aus Lustenau - Austria Vienna Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 18:15 SJK - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV 20:00 Pendikspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig Play-Off Final TRT Spor Bein Sports 2 20:30 Uruguay - İsrail FIFA U20 Dünya Kupası Yarı Final Plus FIFA 21:00 Sparta Rotterdam - Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 21:30 Cagliari - Bari İtalya Serie B Play off/Final Bilyoner TV 22:00 Alaves - Eibar İspanya La Liga 2 S Sport S Sport Plus Bilyoner TV 22:00 Criciuma - Juventude Brezilya Serie B Bilyoner TV

Süper Lig 38. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 3-0 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 1-1 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: 1-2 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor: 3-3 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor: 4-0

Galatasaray şampiyon oldu

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon adeta küllerinden doğdu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihinde 23. kez mutlu sona ulaştı.

Avrupa'ya gidecek takımlar

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 4 takım temsil edecek. Şampiyon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. İlk 3'te yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in 11 Haziran'da karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını kazanan takım da Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

Sarı-lacivertlilerin kupada zafere ulaşması durumunda bu kez Süper Lig 4'üncüsü Adana Demirspor'a Konferans Ligi yolu açılacak.

Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

HangiKredi Ümraniyespor ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Sezona 19 takımla başlanan ve 4 takımın düşeceği ligde yıl içinde yaşanan gelişmelerden dolayı 2 takım veda etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK ligden çekilmek zorunda kaldı. Bu takımların yarıştan ayrılmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu ligden 2 takımın düşmesine karar verdi.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin hakları dondurulurken, 17. olan Ümraniyespor ve sezonu 16. sırada bitiren Giresunspor, Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.

Gol kralı Fenerbahçe'den

Süper Lig'de sezonu Fenerbahçeli Enner Valencia gol kralı olarak tamamladı. Bu sezon 31 lig maçına çıkan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez fileleri havalandırdı. Valencia, bu performansıyla ligde açık ara gol kralı unvanının sahibi oldu. Enner Valencia, ortaya koyduğu skorer performansla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Aykut Kocaman'ın bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına ortak oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.