Özgün Bugün kimin maçı var? Süper Lig 8 hafta maçları ne zaman?
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Bugün kimin maçı var? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından yakından araştırılıyor. Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, hafta sonu hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi maçlarını takip etti. Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik skorla berabere tamamlandı. Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederken, Trabzonspor, ise Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig başta olmak üzere bugünkü Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maç takvimi de belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman başlayacak? İşte 20 Eylül 2022 Salı günün maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta ne zaman oynanacak?
Bugün maç var mı? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig 8. hafta maçları için geri sayım sürüyor. 2022-23 sezonunun ilk milli arası 19 Eylül günü başladı. Süper Lig maçları 27 Eylül'de başlayacak. Futbolseverler Süper Lig’in yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maç takvimi araştırıyor. Peki, 20 Eylül Salı bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de ise maçlar 1 Ekim'de Kasımpaşa - Gaziantep FK mücadelesi ile başlıyor.

Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta?

22 Eylül Perşembe günü saat 21.45 Türkiye - Lüksemburg (Başakşehir Fatih Terim Stadı)

Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

25 Eylül Pazar günü saat 21:45 Faroe Adaları - Türkiye (Torsvollur Stadı) Her iki karşılaşmada TRT 1'den naklen yayımlanacak.





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