Bugün kimin maçı var? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman?

Bugün maç var mı? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig 8. hafta maçları için geri sayım sürüyor. 2022-23 sezonunun ilk milli arası 19 Eylül günü başladı. Süper Lig maçları 27 Eylül'de başlayacak. Futbolseverler Süper Lig’in yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maç takvimi araştırıyor. Peki, 20 Eylül Salı bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de ise maçlar 1 Ekim'de Kasımpaşa - Gaziantep FK mücadelesi ile başlıyor.

Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta?

22 Eylül Perşembe günü saat 21.45 Türkiye - Lüksemburg (Başakşehir Fatih Terim Stadı)

Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

25 Eylül Pazar günü saat 21:45 Faroe Adaları - Türkiye (Torsvollur Stadı) Her iki karşılaşmada TRT 1'den naklen yayımlanacak.

REKLAM















