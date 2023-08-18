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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 18 Ağustos Cuma Maç Programı

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Hafta içinde oynanan Avrupa maçlarının ardından Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'de haftanın açılış maçında İstanbulspor evinde Kayserispor’u ağırlayacak. 1. Lig’de ise Çorum FK evinde Giresunspor’u ağırlayacak. Peki, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü ve güncel puan durumu.

10:54 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 19 Ağustos Cuma maç programı ve puan durumu

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 19 Ağustos Cuma maç programı ve puan durumu

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugünün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig ve 1. Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Birçok önemli karşılaşmalara konuk olacağımız haftada birde derbi oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG 18 AĞUSTOS CUMA MAÇ PROGRAMI

21:00 İstanbulspor v Kayserispor

21:00 Antalyaspor v Konyaspor

GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 18 AĞUSTOS CUMA MAÇ PROGRAMI

21:00 Çorum FK v Giresunspor

GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Trendyol Süper Lig
#1. Lig
#2. hafta fikstürü
1 saat önce
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