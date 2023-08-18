Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 19 Ağustos Cuma maç programı ve puan durumu
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugünün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig ve 1. Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Birçok önemli karşılaşmalara konuk olacağımız haftada birde derbi oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG 18 AĞUSTOS CUMA MAÇ PROGRAMI
21:00 İstanbulspor v Kayserispor
21:00 Antalyaspor v Konyaspor
GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 18 AĞUSTOS CUMA MAÇ PROGRAMI
21:00 Çorum FK v Giresunspor