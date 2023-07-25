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Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı! Bugün (25 Temmuz) hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, salı günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin, Rize ve Trabzon'da yağış görülecek. Öte yandan hava sıcaklıkları da perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edecek. Peki, bugün hava nasıl olacak?

08:27 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık İstanbul’da 33, Edirne’de 39, Bursa’da 34, Kocaeli’de 35 derece ölçülüyor. Çarşamba günü beklenen sıcak hava dalgasıyla sıcaklıkların birçok ilde 40 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL? (25 TEMMUZ 2023)

Ege Bölgesinde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık normallerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İç kentlerde 31-32 derecelerde, kıyı kesimlerde ise 35 ile 40 derece arasında sıcaklık ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde hava güneşli. Sıcaklık Antalya'da 41, Adana'da 40, Kahramanmaraş'ta 39, Hatay'da 36 derece ölçülüyor. Çarşamba günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesinde açık, güneşli bir gökyüzü hakim. Sıcaklık doğu kentlerde 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor, batı kesimlerde ise 30 dereceyi aşıyor.

Karadeniz Bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Zaman zaman kuvvetli olması beklenen bu yağışlar ani sel ve su baskınlarına, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Sıcaklık ise bölgede 25 - 30 derece arasında ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Bölgenin kalanında hava genellikle güneşli. Sıcaklık Kars'ta 25, Malatya ve Elazığ'da 34, Hakkari'de 32 derece ölçülüyor.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü güneşli. Sıcaklık Gaziantep'te 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40, Adıyaman'da 39 derece ölçülüyor. Bölge halkının sıcak çarpmalarına karşı tedbirli olmasında fayda var.



#meteoroloji
#hava durumu
#hava raporu
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