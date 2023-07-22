|
Özgün

Hafta sonu hava nasıl olacak? 22 Temmuz Cumartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. 22 Temmuz Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm yurtta 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:58 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
22 Temmuz Cumartesi tüm yurtta hava durumu

22 Temmuz Cumartesi tüm yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklıların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Tüm yurtta 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 TEMMUZ CUMARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42




#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#yurtta hava durumu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uykuluk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?