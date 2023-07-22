Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklıların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Tüm yurtta 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 TEMMUZ CUMARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN.

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN.

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TIKLAYIN.

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN.

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42











