Meteoroloji'nin yayıımladığı 5 Kasım 2023 hava durumu raporu doğrultusundaMarmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Ege bölgesinin güney kesimleri başta olmak üzere sabah saatlerinde sağanak yağış ve kuvvetli yağış beklentisi söz konusu. Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce,

çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.