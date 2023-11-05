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Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi

Meteoroloji hava durumu tahmini raporu açıklandı. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? sorusuna cevap ararken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Kasım hava durumu.

08:55 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 08:59 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu nasıl olacak?

Türkiye'nin birçok bölgesinde şiddetli sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi.
sakinleri için de Valilik'ten dikkat çekici bir duyuru var. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Kasıl hava durumu...

Hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'nin yayıımladığı 5 Kasım 2023 hava durumu raporu doğrultusundaMarmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Ege bölgesinin güney kesimleri başta olmak üzere sabah saatlerinde sağanak yağış ve kuvvetli yağış beklentisi söz konusu. Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce,
çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yağış nerede var?

Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’da hava nasıl olacak?

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Ekim hava durumu...

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

BURSA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu
detaylı bilgi
EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
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İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
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KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
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Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü

MUĞLA °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

ADANA °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

ANKARA °C, 22°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

BOLU °C, 23°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülü

DÜZCE °C, 29°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülü

KASTAMONU °C, 22°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülü

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

RİZE °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

ŞANLIURFA °C, 24°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

SİİRT °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu


#hava durumu
#meteoroloji
#istanbul hava durumu
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