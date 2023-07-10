Hava durumu
Kuvvetli yağışlar nedeniyle Karadeniz'in bazı bölgelerinde sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı noktalarında yollar kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre 10 Temmuz Pazartesi günü Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Peki, sel bölgesinde bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne zaman bitecek?
YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU (10 TEMMUZ)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii ile Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinin yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 26°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Eskişehir hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri ve Niğde ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rize 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AĞRI 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Batman çevrelerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu