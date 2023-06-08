Hava durumu
Yağışların İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri, Ankara’nın güneyi ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU (8 HAZİRAN 2023)
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 28 İstanbul: Parçalı bulutlu 24 İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 28 Adana: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35