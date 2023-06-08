Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 28 İstanbul: Parçalı bulutlu 24 İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 28 Adana: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35